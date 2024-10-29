Появились новые подробности в деле о смерти Лиама Пейна

Так, уточняется, что перед смертью Пейн потерял сознание. Кроме того, это произошло дважды за вечер: незадолго до смерти он упал в обморок в холле отеля. «Есть кадры, которые не попали в СМИ, со сценой на балконе, где видно, что Лиам теряет сознание. Если бы рядом была кровать, он бы упал на нее», - уточняет инсайдер.

Интересно, что ранее в сети появилась теория, согласно которой к смерти Лиама Пейна причастен P.Diddy. Якобы рэпер, который находится в ожидании суда по обвинению в торговле людьми и изнасилованиях, мог «помешать» музыканту «раскрыть» его секреты.

По другим данным, 31-летний Лиам мог покончить с собой из-за измены его возлюбленной Кейт Кессиди. После того, как эти предположения попали в прессу, девушка столкнулась с травлей в сети.

В середине октября Лиам Пейн был найден мертвым под окнами своего номера в отеле Casa Sur Palmero в столице Аргентины. В его номере полиция обнаружила множество видов запрещенных веществ и приспособлений, предположительно, для их приема. В номере также была сломана мебель и разбит телевизор.

Кроме того, незадолго до смерти артиста в отель приехала полиция: им сообщили о том, что в комнате находится «агрессивный мужчина, который, предположительно, находится под действием наркотиков».