В Facebook был создан аккаунт под названием Grossi Toidukaubad, на котором обещают разыграть подарки, мобильные телефоны и даже наличные деньги в честь дня рождения сети магазинов. Однако это мошенничество! «Снова создан поддельный аккаунт Grossi Toidukaubad», - сообщает сеть магазинов в социальных сетях.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ⟩ В интернете орудуют мошенники, прикрываясь сетью магазинов Grossi
В Facebook появился аккаунт под названием Grossi Toidukaubad, который по своему оформлению почти идентичен официальному аккаунту сети магазинов. От имени этого аккаунта людей призывали участвовать в розыгрыше, для участия в котором нужно было написать в комментариях «С днем рождения».
В понедельник вечером розыгрыш снова начал распространяться в Facebook. «В честь дня рождения Grossi Toidukaubad все, кто до 31.10.2024 напишет на странице "С днем рождения", получат эксклюзивные призы в виде подарков, мобильных телефонов, наличных денег и подарочных сертификатов. К посту о розыгрыше прикрепили фотографии магазинов Grossi и подарочных пакетов, полных продуктов.
Всего через несколько часов этой публикацией поделились сотни человек.
Поддельный аккаунт
Grossi Toidukaubad сообщает на своем официальном Facebook-аккаунте, что это мошенники. «Снова создан поддельный аккаунт от имени Grossi Toidukaubad! Grossi Toidukaubad не связаны с данной страницей. Просим не нажимать на ссылки и не отправлять свои персональные данные», - предупреждают они.
«Невероятно, что так много людей ведутся на эти уловки», - комментирует один из пользователей под предупреждающим сообщением. Другой признается, что, хотя аккаунт казался подозрительным, он все равно оставил комментарий для участия в розыгрыше призов. «Мне автоматически пришло сообщение, что я выиграл. Вот это уже было подозрительно», - добавляет он.