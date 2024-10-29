БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ В интернете орудуют мошенники, прикрываясь сетью магазинов Grossi

В Facebook появился аккаунт под названием Grossi Toidukaubad, который по своему оформлению почти идентичен официальному аккаунту сети магазинов. От имени этого аккаунта людей призывали участвовать в розыгрыше, для участия в котором нужно было написать в комментариях «С днем рождения».

В понедельник вечером розыгрыш снова начал распространяться в Facebook. «В честь дня рождения Grossi Toidukaubad все, кто до 31.10.2024 напишет на странице "С днем рождения", получат эксклюзивные призы в виде подарков, мобильных телефонов, наличных денег и подарочных сертификатов. К посту о розыгрыше прикрепили фотографии магазинов Grossi и подарочных пакетов, полных продуктов.

Всего через несколько часов этой публикацией поделились сотни человек.

Поддельный аккаунт

Grossi Toidukaubad сообщает на своем официальном Facebook-аккаунте, что это мошенники. «Снова создан поддельный аккаунт от имени Grossi Toidukaubad! Grossi Toidukaubad не связаны с данной страницей. Просим не нажимать на ссылки и не отправлять свои персональные данные», - предупреждают они.

«Невероятно, что так много людей ведутся на эти уловки», - комментирует один из пользователей под предупреждающим сообщением. Другой признается, что, хотя аккаунт казался подозрительным, он все равно оставил комментарий для участия в розыгрыше призов. «Мне автоматически пришло сообщение, что я выиграл. Вот это уже было подозрительно», - добавляет он.