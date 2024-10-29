Переехавшей в Испанию эстонской певице пришлось иметь дело с местной полицией

Heleza рассказала редакции Elu24, что вся проблема заключалась в неправильной парковке. «Я припарковалась немного неверно, а туристам на колесо сразу ставят блокиратор. Пришлось оплатить штраф, прежде чем я смогла ехать дальше», - отмечает она и добавляет: «Первоначально штраф составлял 200 евро, но если платишь сразу, то 100 евро».

Хотя подобное было для певицы вновинку, она сохраняла спокойствие. «Мы восприняли все довольно спокойно, полиция находилась всего в нескольких десятках метров. Вызвали их, оплатили штраф онлайн, и блокиратор сняли. Я прекрасно изъяснялась на испанском, полицейские были очень дружелюбны... Но все равно было забавно, впервые такой опыт, что сразу ставят блокиратор за парковку».

«Я припарковалась немного неверно, поставили блокиратор на колесо». Фото: Kuvatõmmis Instagramist

«Первоначально штраф составлял 200 евро, но если платишь сразу, то 100 евро». Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В сентябре Heleza рассказала, что вместе с любимым они переехали на три месяца в Марбелью. Когда один из поклонников певицы спросил, во сколько им обойдутся эти три месяца, Хелеза сообщила, что стоимость аренды за месяц может быть разной: «Можно найти за 800 евро, можно за 3000 евро. Мы платим чуть больше 2000».