«Я припарковалась немного неверно, а туристам на колесо сразу ставят блокиратор», - рассказывает Heleza о том, как ей пришлось разбираться с испанской полицией. «Это было забавно, такой опыт у меня впервые...»
Переехавшей в Испанию эстонской певице пришлось иметь дело с местной полицией
Heleza рассказала редакции Elu24, что вся проблема заключалась в неправильной парковке. «Я припарковалась немного неверно, а туристам на колесо сразу ставят блокиратор. Пришлось оплатить штраф, прежде чем я смогла ехать дальше», - отмечает она и добавляет: «Первоначально штраф составлял 200 евро, но если платишь сразу, то 100 евро».
Хотя подобное было для певицы вновинку, она сохраняла спокойствие. «Мы восприняли все довольно спокойно, полиция находилась всего в нескольких десятках метров. Вызвали их, оплатили штраф онлайн, и блокиратор сняли. Я прекрасно изъяснялась на испанском, полицейские были очень дружелюбны... Но все равно было забавно, впервые такой опыт, что сразу ставят блокиратор за парковку».
В сентябре Heleza рассказала, что вместе с любимым они переехали на три месяца в Марбелью. Когда один из поклонников певицы спросил, во сколько им обойдутся эти три месяца, Хелеза сообщила, что стоимость аренды за месяц может быть разной: «Можно найти за 800 евро, можно за 3000 евро. Мы платим чуть больше 2000».