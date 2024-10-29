ТЕРРОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ «Люди сошли с ума!» На эстонскую звезду TikTok пытались напасть

В минувшие выходные женщина попала в больницу из-за проблем со здоровьем. После выписка она поехала домой на последнем автобусе. По ее словам, когда она вышла из автобуса, на нее напали. К счастью, она попросила сына встретить ее и, по словам Линкманн, он ее защитил.

«Они преградили мне путь и не давали пройти к дому. Сыну пришлось отталкивать их», - говорит обеспокоенная Кая, утверждая также, что подала заявление в полицию.

Эта неординарная женщина не оставляла людей равнодушными годами, но в последнее время она оказалась в центре множества скандалов.

«Я довольно известный тиктокер, но я стала жертвой издевательств со стороны людей. Дошло до того, что обо мне распространяют ужасные слухи в прямых трансляциях, например, что я якобы убила человека», - рассказывает она Elu24.

Кроме того, по словам Линкманн, ее терроризируют в социальных сетях, а также начали преследовать и угрожать в реальной жизни.