В воскресенье, 27 октября, на эстонскую звезду TikTok Каю Линкманн якобы напали, сообщает портал Elu24. «Люди сошли с ума, мне пришлось вызвать полицию», - жалуется Линкманн.
ТЕРРОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ «Люди сошли с ума!» На эстонскую звезду TikTok пытались напасть
В минувшие выходные женщина попала в больницу из-за проблем со здоровьем. После выписка она поехала домой на последнем автобусе. По ее словам, когда она вышла из автобуса, на нее напали. К счастью, она попросила сына встретить ее и, по словам Линкманн, он ее защитил.
«Они преградили мне путь и не давали пройти к дому. Сыну пришлось отталкивать их», - говорит обеспокоенная Кая, утверждая также, что подала заявление в полицию.
Эта неординарная женщина не оставляла людей равнодушными годами, но в последнее время она оказалась в центре множества скандалов.
«Я довольно известный тиктокер, но я стала жертвой издевательств со стороны людей. Дошло до того, что обо мне распространяют ужасные слухи в прямых трансляциях, например, что я якобы убила человека», - рассказывает она Elu24.
Кроме того, по словам Линкманн, ее терроризируют в социальных сетях, а также начали преследовать и угрожать в реальной жизни.
«Это зашло так далеко, что я боюсь оставаться дома одна. Вчера позвонила сыну и просто плакала, умоляя его как можно быстрее приехать, потому что, честное слово, я больше не чувствую себя в безопасности даже у себя дома. Трудно об этом говорить, ком в горле. Сегодня меня преследовали», - грустно признается скандальная блогер.
«Дело дошло до того, что даже по улице нельзя спокойно ходить: какие-то извращенцы с камерами постоянно следят! Во время прогулки с ребенком, кто-то снимал меня со спины. Это ненормально!» - жаловалась недавно Кая.
Недавно она поссорилась со своей подругой, Эвелин Раясте, и конфликт перерос в публичную драму. Линкманн утверждает, что боялась за свою жизнь.
По словам Раясте, Кае не о чем беспокоиться, так как никто не хочет ей навредить, и это все выдумки: «Ни я, ни кто-либо другой не собирается ей ничего делать. Она, например, сама угрожала мне, что ударит топором по голове и разобьет. Почему она об этом не рассказывает? Она буквально угрожает мне и унижает меня».
Конфликт обострился до такой степени, что во двор к Линкманн стали приходить незнакомцы. Кроме того, что в TikTok распространяют ее домашний адрес, также номер телефона.
«Звонят, я беру трубку. Спрашивают, Кая ли я. Отвечаю, что да. И потом начинают говорить всякие гадости. Я пробовала блокировать эти номера. Это настоящий террор!» - говорит тиктокер.