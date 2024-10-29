НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ Житель Эстонии в недоумении от поступка своей девушки: «Когда все стало налаживаться, я оказался ей не нужен!»

В начале многие отношения кажутся радужными и беззаботными, но будьте внимательны. Не каждый способен создать безопасные и стабильные отношения.

Типы привязанностей

Теория типов привязанности считается одной из самых эффективных в современной психологии отношений. Она была разработана психиатором Амиром Левин и психологом Рэйчел Хеллер в 2010 году. Несколько практикующих психотерапевтов, в том числе в Эстонии, считают, что теория очень практична и помогает людям преодолевать трудности в их отношениях. Цель теории состоит в том, чтобы найти или развить здоровые и долговечные отношения, что возможно благодаря безопасному, или надежному, типу привязанности. Другие же типы привязанности делятся на:

Тревожный: беспокойный, неуверенный, боится быть брошенным.

Избегающий: закрытый, боится уязвимости и близости.

Тревожно-избегающий: временами тревожный, колеблющийся от одной крайности к другой, боится давления. Этот тип встречается реже, но с ним сложнее всего построить здоровые отношения.

Источник: Attachment personality development school