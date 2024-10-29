НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ Житель Эстонии в недоумении от поступка своей девушки: «Когда все стало налаживаться, я оказался ей не нужен!»

Женщины могут быть непредсказуемы. «Ничто не указывает на то, что эти отношения закончатся», - сказала в один из недавних вечеров красавица. Марк был на седьмом небе. «Я был с ней счастлив», - отмечает мужчина. Но спустя какое-то время, словно гром среди ясного неба, женщина его бросила. Как раз в тот момент, когда она больше не нуждалась в поддержке Марка. Разве это справедливо?
Разве мужчина не чувствует себя использованным? «Конечно, чувствую, - говорит Марк обиженным голосом. - Я с радостью поддерживал ее, у меня была возможность это делать. Но как раз тогда, когда у нее все стало налаживаться, когда она нашла работу по специальности и наши отношения могли бы продолжиться… Я ей больше не был нужен!»
Бурное начало
Марк встретил женщину своей мечты благодаря работе. «Она мне сразу понравилась, - говорит он. - Но я и не надеялся построить с ней отношения, потому что думал, что такая милая, добрая, яркая, совсем не высокомерная... Наверняка у нее уже кто-то есть». Однако сама женщина связалась с Марком, и так начались их отношения.
«Я встретился с красивой, милой женщиной, влюбился в нее, и все казалось замечательным, - рассказывает Марк. - Я не мог поверить своему счастью. А потом все неожиданно закончилось». При этом изначально ничто на это не указывало. Или все-таки были какие-то знаки?
«Она связалась со мной под небольшим предлогом, но это было ночью. Одинокий мужчина сидит за компьютером, и вдруг приходит сообщение от женщины, за которой он тайно наблюдал, - описывает Марк. - Это был волшебный момент! Мы флиртовали... Никаких сомнений не оставалось». На следующий день женщина пригласила его к себе.
«Причем уже в первую же ночь я сделал ей предложение, - признается Марк. - И она не сказала "нет". Она ответила, что тогда можно устроить большую свадьбу».