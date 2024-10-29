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НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ Житель Эстонии в недоумении от поступка своей девушки: «Когда все стало налаживаться, я оказался ей не нужен!»

Женщина, уверявшая, что в отношениях все хорошо, бросила своего возлюбленного. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock
Перевод: Седа Дунгурова
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Женщины могут быть непредсказуемы. «Ничто не указывает на то, что эти отношения закончатся», - сказала в один из недавних вечеров красавица. Марк был на седьмом небе. «Я был с ней счастлив», - отмечает мужчина. Но спустя какое-то время, словно гром среди ясного неба, женщина его бросила. Как раз в тот момент, когда она больше не нуждалась в поддержке Марка. Разве это справедливо?

Разве мужчина не чувствует себя использованным? «Конечно, чувствую, - говорит Марк обиженным голосом. - Я с радостью поддерживал ее, у меня была возможность это делать. Но как раз тогда, когда у нее все стало налаживаться, когда она нашла работу по специальности и наши отношения могли бы продолжиться… Я ей больше не был нужен!»

Марк и Кристинка в студии.
Марк и Кристинка в студии. Фото: Mark

Бурное начало

Марк встретил женщину своей мечты благодаря работе. «Она мне сразу понравилась, - говорит он. - Но я и не надеялся построить с ней отношения, потому что думал, что такая милая, добрая, яркая, совсем не высокомерная... Наверняка у нее уже кто-то есть». Однако сама женщина связалась с Марком, и так начались их отношения.

«Я встретился с красивой, милой женщиной, влюбился в нее, и все казалось замечательным, - рассказывает Марк. - Я не мог поверить своему счастью. А потом все неожиданно закончилось». При этом изначально ничто на это не указывало. Или все-таки были какие-то знаки?

«Она связалась со мной под небольшим предлогом, но это было ночью. Одинокий мужчина сидит за компьютером, и вдруг приходит сообщение от женщины, за которой он тайно наблюдал, - описывает Марк. - Это был волшебный момент! Мы флиртовали... Никаких сомнений не оставалось». На следующий день женщина пригласила его к себе.

«Причем уже в первую же ночь я сделал ей предложение, - признается Марк. - И она не сказала "нет". Она ответила, что тогда можно устроить большую свадьбу».

«Что мне нравилось - когда  был с ней, я чувствовал себя очень хорошо. Это было потрясающее ощущение. Я давно не испытывал ничего подобного, в браке мне часто было некомфортно», - рассказывает он. Даже, когда Марк просто говорит о своей девушке, его глаза светятся. Без сомнений - эти отношения заставили его сердце растаять.

«И честно скажу - я до сих пор влюблен», - признается Марк.

Примерно за год до этих отношений мужчина развелся со своей женой. «Это было вполне понятно, были конкретные причины разрыва отношений, - спокойно вспоминает он. - Мы оба были средних лет, и когда начинаются физиологические изменения, менопауза, это часто приводит к недопониманиям. Сейчас я могу сказать, что у нас с бывшей женой отличные отношения. Тогда это было, конечно, больно».

Решение о разводе приняла жена Марка. «И она сказала, что планировала это больше года, но, конечно же, мне ничего не говорила». Их брак длился более двадцати лет. А новые отношения, которые причинили ему сильную боль, длились всего полтора года. «Между ними большая разница. Если конец брака был в какой-то мере логичен, то в новых отношениях мы подходили друг другу идеально», - отмечает мужчина. Поэтому это неожиданное расставание оказалось для Марка особенно тяжелым - ничто его не предвещало.

Очень интересная женщина

По словам Марка, его новая девушка была очень интересная. «Она была смелой, провокационной, совсем не сдерживала себя в каких-то моментах. И мне это очень нравилось!» - говорит он. Они были ровесниками, у обоих в прошлом были отношения, есть дети, но Марк не понимал, что то, что женщина уже бросала нескольких мужчин - тревожный знак. «Она даже называла себя "сбежавшей невестой"», - вспоминает он. 

«Я совсем не понимал, что происходит. Потом выяснил, что у нее избегающий тип привязанности. У меня даже сложилось впечатление, что у нее расстройство личности. И, к своему удивлению, я обнаружил, что я не единственный, с кем такое произошло», - рассказывает Марк.

Что усложняет ситуацию? То, что любящий партнер ничего не подозревает, как вдруг отношениям приходит конец. «Именно в тот момент, когда все хорошо, когда все на пике, все заканчивается», - говорит Марк задумчиво.

Что было дальше?

Началась совместная жизнь, и мужчина в доме женщины почувствовал, что может быть полезным. «Все становилось с каждым днем лучше и лучше. Никаких проблем не было на горизонте», - вспоминает Марк. Любовь, страсть, понимание и содержательные разговоры - все было на месте.

Когда пара стала достаточно близка, Марк узнал, что его женщина нуждается в антидепрессантах. «Я не стал углубляться в это. Когда ты влюблен, ты не думаешь об этом так много. А если вторая половинка говорит, что все в порядке - что еще нужно?», - отмечает Марк. Его радовало то, что женщина была с ним честной. И даже когда это было порой болезненно, это придавало ему чувство безопасности.

Тем не менее, называть эту страстную связь совершенно безопасной было бы неправильно. Пара несколько раз расставалась и снова сходилась. Но с каждым разом мужчина находил все меньше вещей, которые бы его беспокоили. «Я старался стать для нее идеальным настолько, насколько мог», - признается он.

Все было очень хорошо

Почему расставание для Марка стало таким драматичным - отношения закончились в тот момент, когда, по его мнению, все было очень хорошо. Теперь Марк понимает, что людям с избегающим типом привязанности свойственен страх перед конфликтами. Если возможно, то такие люди избегают ссор еще до того, как они вообще возникнут, и тактика человека - бегство. «Они не хотят разочарований. Когда отношения находятся на пике, они понимают, что впереди падение, которое болезненно для них. И тогда люди с таким типом привязанности решают, что им лучше уйти пока не поздно».

Отношения Марка были счастливыми до тех пор, пока женщине был нужен мужчина. «Чтобы она могла спокойно закончить свою учебу, я поддерживал ее финансово. У меня была такая возможность, и это очень хорошо работало. Все функционировало, у нас не было никаких проблем», - говорит он.

Женщине нужен был кто-то, кто поддержал бы ее, помогал бы по дому и сделал бы все, чтобы она смогла отучиться. Но в тот момент, когда женщина встала на ноги, она больше не нуждалась в мужчине - она нашла работу по специальности, у нее появился источник дохода. Однако работа и новое жилье находились в другом городе.

«Я поехал к ней в гости. Все было замечательно, - рассказывает Марк. - Она показала мне свое рабочее место, была очень горда этим. Мы пришли к ней домой, сели за кухонный стол. Ничто не указывало на то, что в отношениях что-то не так. Абсолютно! И вдруг она сказала: "Тебе нужно найти себе новую женщину. У меня просто нет никаких чувств, наши отношения закончены"».

В начале многие отношения кажутся радужными и беззаботными, но будьте внимательны. Не каждый способен создать безопасные и стабильные отношения.
В начале многие отношения кажутся радужными и беззаботными, но будьте внимательны. Не каждый способен создать безопасные и стабильные отношения. Фото: Shutterstock

Типы привязанностей

Теория типов привязанности считается одной из самых эффективных в современной психологии отношений. Она была разработана психиатором Амиром Левин и психологом Рэйчел Хеллер в 2010 году. Несколько практикующих психотерапевтов, в том числе в Эстонии, считают, что теория очень практична и помогает людям преодолевать трудности в их отношениях. Цель теории состоит в том, чтобы найти или развить здоровые и долговечные отношения, что возможно благодаря безопасному, или надежному, типу привязанности. Другие же типы привязанности делятся на:

Тревожный: беспокойный, неуверенный, боится быть брошенным.

Избегающий: закрытый, боится уязвимости и близости.

Тревожно-избегающий: временами тревожный, колеблющийся от одной крайности к другой, боится давления. Этот тип встречается реже, но с ним сложнее всего построить здоровые отношения.

Источник: Attachment personality development school 

Самый сложный тип привязанности

Существует несколько толкований. Для тревожно-избегающего также используется термин «хаотичный тип привязанности». Специализирующийся на отношениях терапевт Эева-Лийс Вахтра говорит об этом так: «Это самый сложный тип для партнера. Люди с хаотичным типом привязанности растут в небезопасной семье: родитель может быть агрессивным или страдать от психического заболевания. Первоначальная привязанность вызывает у ребенка страх. В результате у него появляется уровень тревожности, постоянное чувство отверженности и отсутствие доверия. Ребенку не остается ничего, как отдалиться от родителя: "Я не могу никому доверять!"».

Расстройство привязанности можно лечить

Ни один ребенок не несет ответственности или вины за то, что у него развивается расстройство привязанности. Однако во взрослом возрасте он сам ответственен за то, как справляться со своими эмоциями, даже если у него нет необходимых навыков.

Избегающий тип привязанности - защитное поведение, которое формируется в раннем детстве, с целью избежать боли. Такой тип может развиться у ребенка, который надолго был оставлен без внимания, например, если мать должна была рано выйти на работу, и ребенок был вынужден долгое время проводить в разлуке с ней. Но такой тип может появиться также у ребенка, который боится своего родителя или подвергался ненадлежащему обращению.

Это не всегда связано с тяжелым детством, так как чувствительность детей различна - иногда человек с избегающим типом привязанности может происходить из совершенно здоровой и любящей семьи, где родители делали все возможное. Однако ребенок мог воспринимать родителей как все время им недовольных, критичных, чрезмерно требовательных или безразличных.

Независимо от ситуации, всегда можно что-то изменить. Помогает психотерапия, парная терапия, осознание своего типа привязанности и его влияние на жизнь. Особенно важно понимать особенности обоих партнеров.

Книга Attached.
Книга Attached. Фото: apollo.ee

Attached

Амир Левин, Рэйчел Хеллер

Книга рассматривает все четыре типа привязанности и помогает их распознать. С помощью четких таблиц и примеров можно проанализировать поведенческие модели как свои, так и своего партнера. Часто отношения завершаются самым неожиданным образом именно с представителем избегающего типа привязанности. Избегающие личности - это интересная группа людей, и при поиске новых отношений следует быть настороже.

Психиатр и нейробиолог Амир Левин и психолог Рэйчел С. Ф. Хеллер объясняют теорию привязанности, понимание которой может помочь найти любовь и сохранить отношения. 

Избегающий тип остерегается всего

К сожалению, часто бывает так, что чем менее безопасен тип привязанности человека, тем сильнее он избегает работы с этой темой. Страх стоит на первом месте. Однако терапия - это разумный выбор. Не только ради множества партнеров, которые пытаются построить здоровые отношения и постоянно терпят неудачи, но и ради собственного психического здоровья. 

Расстройства привязанности, которые появились у человека в детстве, могут привести к низкой самооценке, трудностям в социальных ситуациях и проблемам в поддержании отношений. Также люди могут испытывать проблемы душевного здоровья, такие как тревожность и депрессия. 

В чем это выражается?

Люди с избегающим типом привязанности на начальном этапе отношений могут казаться вполне спокойными. Но это может измениться в одно мгновение! Когда они начинают ощущать, что отношения угрожают им, душат или ограничивают их, они могут сбежать. Как распознать этот тип привязанности? Важно осознавать, что избегающий тип не обязательно означает расстройство привязанности. Вот некоторые его признаки:​

  • не умеют решать проблемы, а предпочитают их избегать;
  • негативное представление о себе;
  • избегают физического контакта;
  • проблемы с выражением эмоций;
  • есть проблемы с выражением эмпатии;
  • плохие социальные навыки;
  • низкий уровень доверия, склонность к подозрительности, приступы ревности;
  • проблемы с созданием стабильных отношений с другими;
  • когнитивные проблемы;
  • желание контролировать все или испытывание раздражения, когда кто-то пытается контролировать его жизнь в любом виде;
  • злоупотребление различными веществами;
  • проблемы с психическим здоровьем: депрессия или тревожность;
  • трудности в поддержании отношений;
  • проблемы с управлением гневом, склонность к насилию.

Источник: medicalnewstoday.com

«Что еще характерно для людей с избегающим типом привязанности - это мифический бывший, о котором они рассказывают такие красивые истории», - рассказывает Марк. Людям с избегающим типом привязанности свойственно создавать идеализированный образ отношений с партнером, с которым реальная связь невозможна. Это может быть бывший или погибший партнер, а также какой-то объект восхищения. Они чувствуют себя комфортнее, когда объект желания находится на безопасном от них расстоянии. Когда этот человек приближается, они сразу же хотят дистанцироваться, чтобы скрыть свои чувства и чтобы их не ранили.

«Кем я для тебя в конце концов был?» - спросил Марк свою девушку. Но она не знала, что ответить. И тогда мужчине не оставалось ничего другого, как уйти, хотя его сердце до сих пор принадлежит ей.

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