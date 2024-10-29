Это самое ужасное сексуальное отклонение, которое я когда-либо видела в своей жизни. Пережитое и спустя десятилетия вызывает дрожь. Все произошло в первой половине девяностых годов в Риге в туалете на станции Земитаны, точнее - в дыре в бетонном полу, где плавали фекалии. И не только... У произошедшего было несколько свидетелей, но то, что выяснилось потом, шокировало еще больше.

Это был вечер ранней осени. Погода была теплой, и мы с другом возвращались из Вецаки. Из поезда вышли на станции Земитаны. Тогда туалеты на станциях уже не были столь ужасающими, как в советское время, однако по-прежнему означали круглую дыру в бетонном полу.

Я прямо с перрона пошла в туалет станции Земитаны. В ноздри ударил запах хлорки. Мгновение, и я уже в позе борца сумо нахожусь над дырой. Дыр было две, отделенные стеной, но соединенные под бетонным полом.

Краем глаза я заметила странное волнение в коричневой массе под собой.

Это же не река, подумала я про себя и с ужасом поняла, что что-то не так. Преодолела страх и посмотрела в яму. И тогда я это увидела: