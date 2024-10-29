«Автобус был переполнен, люди падали друг на друга»: изменение маршрута вызывает недовольство у жителей Таллинна

«Очень плохое изменение», - считает житель Таллинна, ссылаясь на перемену маршрута автобуса №40, которое вступило в силу 21 октября. Это изменение не понравилось многим, хотя есть и те, кто считает это единственно правильным решением.
С 21 октября, с первого дня школьных каникул, в Таллинне вступил в силу второй этап новой и обновленной транспортной сети, который привел к изменению маршрута автобуса №40, сообщает сайт Таллиннского городского транспорта (TLT).
Всего изменение коснулось 15 автобусных маршрутов, и изменение маршрута автобуса №40 состояло в том, что он был объединен с автобусом №51. Кроме того, вместо гармошки теперь ездит маленький автобус, и он ходит реже, чем раньше.
TLT сообщило, что тесно сотрудничает с Транспортным департаментом Таллинна, планирующим изменения, чтобы обеспечить плавный переход и предоставить пассажирам как можно больше информации о новых маршрутах.
Через несколько дней после изменения в Facebook-группе Pelgulinn появился пост, в котором житель Таллинна выражает недовольство, связанное с изменениями маршрута автобуса №40. Под постом, собравшим более 300 комментариев, многие горожане выражали негодование по поводу внесенных изменений.
«Прощай, автобус №40! Понимаю, что до сих пор это была у нас роскошь, практически как такси, которое доставляло в город за 10 минут», - написал автор поста 24 октября в социальных сетях.
На комментарий о том, что автобус все еще ездит, автор поста ответил: «Ездит ровно в два раза реже , так еще и меньше по размеру».
«40-й и так был переполнен», - заметил кто-то.
«Очень неприятно в любом случае…» - добавил пользователь.
Автор поста описал: «Я ехал в среду в 10 утра, автобус был переполнен, люди падали друг на друга, к площади Свободы люди уже были очень злы».