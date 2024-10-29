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«Автобус был переполнен, люди падали друг на друга»: изменение маршрута вызывает недовольство у жителей Таллинна

Фото: Peeter Langovits / transport.tallinn.ee / Elu24 kollaaž
Перевод: Елизавета Лынник
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«Очень плохое изменение», - считает житель Таллинна, ссылаясь на перемену маршрута автобуса №40, которое вступило в силу 21 октября. Это изменение не понравилось многим, хотя есть и те, кто считает это единственно правильным решением.

С 21 октября, с первого дня школьных каникул, в Таллинне вступил в силу второй этап новой и обновленной транспортной сети, который привел к изменению маршрута автобуса №40, сообщает сайт Таллиннского городского транспорта (TLT).

Всего изменение коснулось 15 автобусных маршрутов, и изменение маршрута автобуса №40 состояло в том, что он был объединен с автобусом №51. Кроме того, вместо гармошки теперь ездит маленький автобус, и он ходит реже, чем раньше.

TLT сообщило, что тесно сотрудничает с Транспортным департаментом Таллинна, планирующим изменения, чтобы обеспечить плавный переход и предоставить пассажирам как можно больше информации о новых маршрутах.

Через несколько дней после изменения в Facebook-группе Pelgulinn появился пост, в котором житель Таллинна выражает недовольство, связанное с изменениями маршрута автобуса №40. Под постом, собравшим более 300 комментариев, многие горожане выражали негодование по поводу внесенных изменений.

«Прощай, автобус №40! Понимаю, что до сих пор это была у нас роскошь, практически как такси, которое доставляло в город за 10 минут», - написал автор поста 24 октября в социальных сетях.

На комментарий о том, что автобус все еще ездит, автор поста ответил: «Ездит ровно в два раза реже , так еще и меньше по размеру».

«40-й и так был переполнен», - заметил кто-то.

«Очень неприятно в любом случае…» - добавил пользователь. 

Автор поста описал: «Я ехал в среду в 10 утра, автобус был переполнен, люди падали друг на друга, к площади Свободы люди уже были очень злы».

Кто-то задал вопрос в комментариях: «Непонятно, почему маршруты 40, 35 и 66 пустили в одно и то же направление. Если это политическое решение, что каждый автобус должен ехать в Ласнамяэ, почему тогда нельзя было направить 40-й через автовокзал и район Юлемисте?»

На этот вопрос ответил житель, который выразил одобрение изменениям в маршруте: «Это не совсем одно и то же место. Ласнамяэ - большой район, и каждый из этих маршрутов идет разными дорогами. 35-й едет на Сели, а остальные два - на Прийсле. Я бы сам предпочел объединить 40-й с чем-то другим или направить его к концу Копли вместо Пелгуранда».

Тем не менее в час пик ситуация, по словам жителей города, оставляет желать лучшего: «Автобус может ездить, но интервалы больше, автобусы маленькие, и люди в них как сельди в бочке. В час пик ситуация действительно сложная - пытаешься втиснуться в автобус… А потом мы говорим о вирусах, здоровье людей и необходимости сохранять дистанцию».

О школьниках кто-то прокомментировал: «Номер 40 обслуживает Европейскую школу, гимназию Пельгулинна, основную школу Ристику, Открытую школу и государственную гимназию Пельгулинна. На этой неделе началась учеба, и только сейчас можно увидеть реальную картину».

Маршрут автобуса №35.
Маршрут автобуса №35. Фото: Kuvatõmmis transport.tallinn.ee lehelt

«Еще до изменений автобусы были полны людей. Уроки в трех школах начинаются в промежутке с 8:30 до 9:00, так что график должен быть более плотным с 8 до 9 утра. В сторону центра движение следует усилить с 14 часов. И не стоит забывать, что в государственной гимназии занятия заканчиваются, например, после 16 часов, когда около 700 учеников одновременно заполняют автобусные остановки, а в следующем году их будет уже 1100. Было бы хорошо, если бы при составлении расписания учитывались графики учебных заведений, чтобы кто-то кроме учеников мог поместиться в автобус», - поделился своим мнением житель города.

В комментариях несколько раз упоминался автобус №35, маршрут которого почти идентичен маршруту автобуса №40. У двух автобусных линий также очень похожее расписание.

«Почему все автобусы должны ездить в Ласнамяэ? Почему жители Ласнамяэ могут добраться везде без пересадок, а мы, жители центра города, теперь вынуждены делать пересадки», - прокомментировал житель, который раньше каждый день пользовался автобусом №40.

Вновь в защиту изменений маршрута выступил мужчина, написав об этом пост в открытой группе в Facebook. «Я вижу, что многие жалуются на маршрут №40. [...] Жители Пелгуранда привыкли к 40-му. Это был один маршрут, который фактически выполнял работу двух. Сейчас ситуация приведена к более нормальному виду. Целью изменений было заменить автобусы на 40 и 48 маршрутах и унифицировать интервалы. Теперь вместо 48-го по всему маршруту весь день ходит автобус №35 с гармошкой, и он следует до Виру с остановками на Хобуяама и Виру в направлении Пелгуранда. Кроме того, автобус «гармошка» гораздо лучше ездит по широкой улице Сыле, чем по узкой улице Ристику», - пояснил житель.

Маршрут автобуса №40.
Маршрут автобуса №40. Фото: Kuvatõmmis transport.tallinn.ee lehelt

«Этот рассказ совсем не убеждает. Просто оправдание действий городских властей», - отметил кто-то.

«У автобуса №35 очень длинные интервалы. Кроме того, он постоянно опаздывает (вероятно, потому что маршрут очень длинный, где-то он всегда стоит в пробке). В понедельник автобус, который должен был прийти на остановку Таксопарк в 17:34, опоздал на 12 минут. Я рассчитывал прибыть к зданию Таллиннского университета вовремя, и такое опоздание оказалось весьма неприятным», - указал кто-то на недостаток маршрута №35.

«Автобус №40 был полон по утрам и вечерам, когда ездил длинный автобус! Маленький автобус в определенные часы - это крайне неудобный вариант. Утром на 35-м очень сложно добраться до города, так как он стоит в пробке на Тулика», - добавила женщина.

«Мне тоже очень жаль, что 40-й маршрут испортили», - коротко резюмировал кто-то.

Департамент транспорта обещает автобус «гармошку» в учебное время

«Цель изменений в том, что маршрут №35 имеет большую пропускную способность и является основным маршрутом с более прямым движением, позволяющим быстрее добраться из Северного Таллинна до центра. Маршрут №40, проходящий по более узким улицам как в Пыхья-Таллинне, так и в Ласнамяэ, является вспомогательным маршрутом с маленьким автобусом», - прокомментировала специалист по коммуникациям Таллиннского транспортного департамента Роберт Вальтенберг для Elu24.

«За последний год мы заметили значительное перераспределение спроса с маршрута №40 на маршрут №35 в Пыхья-Таллинне, и теперь примерно половина жителей уже пользуется маршрутом №35, на который мы постепенно добавляем новые рейсы, чтобы удовлетворить возросший спрос».

Департамент транспорта рассчитывает, что еще больше жителей Пыхья-Таллинна будет пользоваться более быстрым и прямым маршрутом. «Поэтому на маршруте №40 можно использовать маленькие автобусы. Во время школьных каникул мы увидели, что спрос на маршрут №40 достаточно высок, поэтому с возвращением школьников в час пик на этом маршруте снова работают длинные автобусы», - добавил Вальтенберг в заключение.

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