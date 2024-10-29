Сын Дэвида Бекхэма рассекретил отцовский совет, который получил перед медовым месяцем

Футболист озвучил его после роскошной свадьбы сына с Николой Пелтц за 3,5 миллиона долларов в апреле 2022 года. «Мой отец сказал: "Заботься о ней, усердно работай и просто всегда совершай романтические поступки"», - рассказал 25-летний Бруклин на шоу Today. Впрочем, Дэвид находил время на напутствия сыну даже когда тот был ребенком.

«Когда я был маленьким, мой отец всегда говорил: "Найди того самого человека, потому что это одна из самых важных вещей, которые человек может сделать в своей жизни, - это найти человека, с которым ты проведешь остаток своей жизни"», - поделился сын Дэвида и Виктории. Кроме того, в интервью Бруклин рассказал о самом неловком моменте, который он пережил в присутствии своей супруги - Николы.

«Наверное, когда я попросил ее выйти за меня замуж, потому что мы были в этой маленькой беседке, и я пытался открыть вино, но так нервничал, что не смог его открыть!» - признался он. К счастью, эта история окончилась хеппи-эндом: она сказала «да», ну и бутылку одолеть все же получилось.