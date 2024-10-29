В кинотеатре Sõprus Артемий Троицкий расскажет о музыкальной сцене Москвы и Ленинграда 1980-х годов

Подобно тому как в истории советского нонконформизма была карта знаковых точек притяжения андеграундных художников - от сквота до комнаты в коммунальной квартире, музыкальная культура также формировалась внутри или вокруг конкретного места: рок-клуба, дома культуры, той самой улицы и даже территорий за чертой Москвы и Ленинграда.

Артемий Троицкий - журналист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий, ведущий специалист по современной музыке России, современник и очевидец становления рок-, инди- и электронной музыкальной сцены в СССР. Он лично был знакомом с героями своей лекции и вместе с ними проводил время в культовых местах Москвы и Ленинграда 1980-х годов.

Вечер обещает быть не просто лекцией, а скорее личным рассказом о людях, встречах, дружбе и связанных с этим историях, дополнять которые будет показ снимков из личного фотоархива Артемия Троицкого.

Артемий Троицкий - основатель нескольких музыкальных лейблов («Прибой», Zenith, Zakat) и независимой музыкальной премии «Степной волк» (2008—2014). Один из первых популяризаторов советской музыкальной культуры на Западе и организатор заграничных гастролей групп «АВИА», «Звуки Му», «Игры», «Телевизор», «Браво» в 1980-х годах. Автор книги Back in the USSR. The True Story of Rock in Russia (1987) («Обратно в СССР. Правдивая история рока в России»), в которой впервые описывалась история русского рока.

Мероприятие начнется в 19:00. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.