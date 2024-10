В кинотеатре Sõprus Артемий Троицкий расскажет о музыкальной сцене Москвы и Ленинграда 1980-х годов

Артемий Троицкий - основатель нескольких музыкальных лейблов («Прибой», Zenith, Zakat) и независимой музыкальной премии «Степной волк» (2008—2014). Один из первых популяризаторов советской музыкальной культуры на Западе и организатор заграничных гастролей групп «АВИА», «Звуки Му», «Игры», «Телевизор», «Браво» в 1980-х годах. Автор книги Back in the USSR. The True Story of Rock in Russia (1987) («Обратно в СССР. Правдивая история рока в России»), в которой впервые описывалась история русского рока.