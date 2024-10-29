Народная инициатива призывает прекратить перевод часов, связывая его с увеличением числа медицинских ошибок и несчастных случаев

На сайте Rahvaalgatus.ee запущена инициатива, призывающая прекратить перевод часов. Сейчас она находится в стадии обсуждения, что означает, что она открыта для предложений и дополнений. Подписать ее пока нельзя.

«26 октября - вполне нормальный день. Просыпаешься, суббота, 7 часов утра, дети спят, все прекрасно. В пять вечера на улице светло - просто наслаждение! Но 27 октября ты встаешь уже в 5:30, потому что дети требуют внимания. К четырем часам дня свет исчезает. И так следующие полгода. Пора покончить с этим!» - пишет автор инициативы Прийт Тохвер.

«Перевод часов - это традиция, которой более 100 лет. Человек, умерший 20 лет назад, просто не поверил бы своим глазам, если бы проснулся сегодня. Современный мир просто несопоставим с тем, каким он был 100 лет назад. Тем не менее, мы вынуждены каждый год жертвовать своим и психическим здоровьем и нормальным суточным ритмом наших детей ради сохранения того, что казалось отличной и разумной идеей в 1908 году», - говорит Тохвер.

Прийт Тохвер. Фото: Erakogu

Он приводит аргументы в пользу прекращения ежегодного перевода часов.

«Это не экономит энергию, ведь мы уже давно не живем в эпоху свечей. Весной перевод часов приводит к утрате сна, что вызывает больше несчастных случаев. Это нарушает режим дня у детей и родителей и значительно снижает нашу продуктивность в первые дни после перевода часов», - подчеркивает он.