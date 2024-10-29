Руководитель службы качества Северо-Эстонской региональной больницы Прийт Тохвер создал инициативу. «Я создал эту петицию в полном отчаянии в одиночку», - говорит он. Тохвер считает, что вопрос перевода часов требует общественных дебатов.
Народная инициатива призывает прекратить перевод часов, связывая его с увеличением числа медицинских ошибок и несчастных случаев
На сайте Rahvaalgatus.ee запущена инициатива, призывающая прекратить перевод часов. Сейчас она находится в стадии обсуждения, что означает, что она открыта для предложений и дополнений. Подписать ее пока нельзя.
«26 октября - вполне нормальный день. Просыпаешься, суббота, 7 часов утра, дети спят, все прекрасно. В пять вечера на улице светло - просто наслаждение! Но 27 октября ты встаешь уже в 5:30, потому что дети требуют внимания. К четырем часам дня свет исчезает. И так следующие полгода. Пора покончить с этим!» - пишет автор инициативы Прийт Тохвер.
«Перевод часов - это традиция, которой более 100 лет. Человек, умерший 20 лет назад, просто не поверил бы своим глазам, если бы проснулся сегодня. Современный мир просто несопоставим с тем, каким он был 100 лет назад. Тем не менее, мы вынуждены каждый год жертвовать своим и психическим здоровьем и нормальным суточным ритмом наших детей ради сохранения того, что казалось отличной и разумной идеей в 1908 году», - говорит Тохвер.
Он приводит аргументы в пользу прекращения ежегодного перевода часов.
«Это не экономит энергию, ведь мы уже давно не живем в эпоху свечей. Весной перевод часов приводит к утрате сна, что вызывает больше несчастных случаев. Это нарушает режим дня у детей и родителей и значительно снижает нашу продуктивность в первые дни после перевода часов», - подчеркивает он.
«Перевод часов связан с повышенным риском депрессии в осенние месяцы. Каждый зимний день заканчивается раньше, чем завершится рабочий день!»
«Предложение простое: следующей весной мы переходим на летнее время и осенью... остаемся при том же времени, что и летом».
Тохвер рассказывает Elu24, что перевод времени может нести конкретные риски в больничной среде, так как нарушает режим сна. «Особенно весенний перевод часов связан, например, с увеличением числа ДТП. Все больше статей в медицинской литературе связывают перевод времени с увеличением числа ошибок в лечении. И у пациентов могут возникнуть побочные эффекты, ведь в больнице режим сна и так нарушен», - добавляет Тохвер.
Он считает, что по вопросу перевода времени необходим общественный диалог (в том числе в Рийгикогу). «Если отказаться от перевода времени, то к какому времени мы должны прийти (зимнему или летнему)? Сильные аргументы есть у обеих сторон. Мое личное предпочтение - в пользу летнего времени, хотя я понимаю и тех, кто говорит, что в соответствии с движением солнца нам естественнее придерживаться зимнего времени».
Посмотреть инициативу можно ЗДЕСЬ.
Недовольство в социальных сетях
На платформах Facebook и X (ранее Twitter) также активно обсуждается тема перевода часов. «Я люблю зиму, но ненавижу так называемое зимнее время», - отмечается в одном из комментариев на Facebook, который собрал много сторонников. «Прекратите это бессмысленное манипулирование временем», - комментирует другой пользователь. «Кто-нибудь знает кого-то, кто может внятно объяснить цель этого перевода?» - спрашивает третий.
«Неважно, какое время останется, ведь всем не угодишь, но этот бессмысленный перевод нужно прекратить. Похоже, наши важные лица не могут договориться даже по такому простому вопросу. Грустно», - добавляет еще один пользователь.
Другой комментатор выражает удивление: «Меня всегда поражает, когда на уличных опросах люди говорят, что им нравится перевод времени, потому что так больше светлого времени. Кто не верит, пусть взглянет в астрономический календарь: длина светового дня остается одинаковой до и после перевода времени. Разница в пару секунд, но это лишь астрономическое движение».
«Перевод времени показывает уровень политической импотенции», - написал пользователь в X.
Kellakeeramine näitab poliitilise impotentsuse taset.— Jan Õiglane (@OBlJan) October 26, 2024