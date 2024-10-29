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Пассажиры парома Megastar заметили российскую подводную лодку в Финском заливе

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Фото: Svetlana Aleksejeva

Сами Маттила из города Форсса, Финляндия, заметил странное судно во время путешествия из Таллинна в Хельсинки в прошлую субботу.

Маттила возвращался с семинара, прошедшего на борту парома Tallink Megastar. Он и его спутники ужинали на судне, сообщает Ilta-Sanomat.

«Первым странное судно заметил один из друзей», - рассказал Маттила.

Финны поняли, что это была подводная лодка. Согласно видеозаписи, сделанной членом группы Маттилы, подлодка двигалась по морскому пути.

По словам Маттилы, подводная лодка была видна примерно десять минут, и некоторое время она находилась между двумя круизными лайнерами.

Согласно расписанию, паром должен был отплыть из Таллинна в субботу в 16:30. Группа Маттилы заметила подлодку после 17:00. По его оценке, на момент наблюдения они находились в международных водах недалеко от морской границы Финляндии.

Они сообщили о своих наблюдениях двум членам экипажа, которые, по словам Маттилы, заявили, что никогда прежде не видели ничего подобного.

«Они тоже удивились», - сказал Маттила.

«Удивление лучше всего описывает настроение нашей группы. Если учитывать, что происходит в мире, такое зрелище никого не успокаивает».

Джон Хелин, военный аналитик, работающий с картографическим сервисом по войне в Украине, сообщил Ilta-Sanomat, что на фото судно напоминает подводную лодку класса «Кило» ВМФ России. По его словам, форма рубки сильно отличается от, например, немецких или шведских подлодок.

«В Балтийском флоте России есть подводная лодка Дмитров, базирующаяся в Санкт-Петербурге. Одна подлодка класса «Кило» также находится на вооружении Польши», - пояснил Хелин.

«Если это действительно произошло в Финском заливе, то, скорее всего, Дмитров был на пути из Санкт-Петербурга к месту выполнения задания или учений».

Подводные лодки сравнительно часто замечают в Финском заливе.

В июле Ilta-Sanomat сообщил о российской подводной лодке, которую сфотографировал человек с круизного лайнера на маршруте Таллинн - Хельсинки. В августе 2023 года Ilta-Sanomat также сообщало о подлодке класса «Кило», замеченной финскими яхтсменами в Финском заливе.

Эксперт по коммуникациям Вооруженных сил Финляндии Хенрик Гамберг тогда отметил, что наблюдения российских подлодок в международных водах Финского залива являются очень частыми. По его словам, российские военные корабли ежедневно проходят через этот район.

У России есть военно-морские базы в Балтийском море, в Балтийске Калининградской области и в Кронштадте под Санкт-Петербургом.

В регионе Балтийского моря есть подводные лодки ВМС Швеции, Польши и Германии, входящих в НАТО. В ближайшие годы Швеция обновит свой подводный флот из четырех кораблей. Судостроительная компания Saab пообещала поставить первую из двух новых подлодок A26 в 2027 году.

После Второй мировой войны у Финляндии не было подводных лодок, поскольку от них отказались по условиям Парижского мирного договора. Финляндия вышла из военных статей Парижского мирного договора под руководством президента Маумо Койвисто в 1990 году, когда распался Советский Союз - одна из стран-победителей войны.

Силы обороны Финляндии отказались комментировать недавнюю ситуацию с подводной лодкой.

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