Пассажиры парома Megastar заметили российскую подводную лодку в Финском заливе

«В Балтийском флоте России есть подводная лодка Дмитров, базирующаяся в Санкт-Петербурге. Одна подлодка класса «Кило» также находится на вооружении Польши», - пояснил Хелин.

«Если это действительно произошло в Финском заливе, то, скорее всего, Дмитров был на пути из Санкт-Петербурга к месту выполнения задания или учений».

Подводные лодки сравнительно часто замечают в Финском заливе.

В июле Ilta-Sanomat сообщил о российской подводной лодке, которую сфотографировал человек с круизного лайнера на маршруте Таллинн - Хельсинки. В августе 2023 года Ilta-Sanomat также сообщало о подлодке класса «Кило», замеченной финскими яхтсменами в Финском заливе.

Эксперт по коммуникациям Вооруженных сил Финляндии Хенрик Гамберг тогда отметил, что наблюдения российских подлодок в международных водах Финского залива являются очень частыми. По его словам, российские военные корабли ежедневно проходят через этот район.

У России есть военно-морские базы в Балтийском море, в Балтийске Калининградской области и в Кронштадте под Санкт-Петербургом.

В регионе Балтийского моря есть подводные лодки ВМС Швеции, Польши и Германии, входящих в НАТО. В ближайшие годы Швеция обновит свой подводный флот из четырех кораблей. Судостроительная компания Saab пообещала поставить первую из двух новых подлодок A26 в 2027 году.

После Второй мировой войны у Финляндии не было подводных лодок, поскольку от них отказались по условиям Парижского мирного договора. Финляндия вышла из военных статей Парижского мирного договора под руководством президента Маумо Койвисто в 1990 году, когда распался Советский Союз - одна из стран-победителей войны.

Силы обороны Финляндии отказались комментировать недавнюю ситуацию с подводной лодкой.