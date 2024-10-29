Сами Маттила из города Форсса, Финляндия, заметил странное судно во время путешествия из Таллинна в Хельсинки в прошлую субботу.
Пассажиры парома Megastar заметили российскую подводную лодку в Финском заливе
Маттила возвращался с семинара, прошедшего на борту парома Tallink Megastar. Он и его спутники ужинали на судне, сообщает Ilta-Sanomat.
«Первым странное судно заметил один из друзей», - рассказал Маттила.
Финны поняли, что это была подводная лодка. Согласно видеозаписи, сделанной членом группы Маттилы, подлодка двигалась по морскому пути.
По словам Маттилы, подводная лодка была видна примерно десять минут, и некоторое время она находилась между двумя круизными лайнерами.
Согласно расписанию, паром должен был отплыть из Таллинна в субботу в 16:30. Группа Маттилы заметила подлодку после 17:00. По его оценке, на момент наблюдения они находились в международных водах недалеко от морской границы Финляндии.
Они сообщили о своих наблюдениях двум членам экипажа, которые, по словам Маттилы, заявили, что никогда прежде не видели ничего подобного.
«Они тоже удивились», - сказал Маттила.
«Удивление лучше всего описывает настроение нашей группы. Если учитывать, что происходит в мире, такое зрелище никого не успокаивает».
Джон Хелин, военный аналитик, работающий с картографическим сервисом по войне в Украине, сообщил Ilta-Sanomat, что на фото судно напоминает подводную лодку класса «Кило» ВМФ России. По его словам, форма рубки сильно отличается от, например, немецких или шведских подлодок.
#NavalNews BALTIC SEA ACTIVITY UPDATE 10/03/2024— Saturnax 🇸🇰🇪🇺🇺🇦 (@Saturnax1) March 10, 2024
Project 877EKM/Kilo-class diesel-electric attack submarine Dmitrov (B-806) & Project 06363 Varshavyanka/Improved Kilo-class diesel-electric attack submarine Mozhaysk (B-608) will perform scheduled deep-sea dives in the Baltic Sea… https://t.co/Gd5fFu0Fe6 pic.twitter.com/xsMAbwHSMB
«В Балтийском флоте России есть подводная лодка Дмитров, базирующаяся в Санкт-Петербурге. Одна подлодка класса «Кило» также находится на вооружении Польши», - пояснил Хелин.
«Если это действительно произошло в Финском заливе, то, скорее всего, Дмитров был на пути из Санкт-Петербурга к месту выполнения задания или учений».
Подводные лодки сравнительно часто замечают в Финском заливе.
В июле Ilta-Sanomat сообщил о российской подводной лодке, которую сфотографировал человек с круизного лайнера на маршруте Таллинн - Хельсинки. В августе 2023 года Ilta-Sanomat также сообщало о подлодке класса «Кило», замеченной финскими яхтсменами в Финском заливе.
Эксперт по коммуникациям Вооруженных сил Финляндии Хенрик Гамберг тогда отметил, что наблюдения российских подлодок в международных водах Финского залива являются очень частыми. По его словам, российские военные корабли ежедневно проходят через этот район.
У России есть военно-морские базы в Балтийском море, в Балтийске Калининградской области и в Кронштадте под Санкт-Петербургом.
В регионе Балтийского моря есть подводные лодки ВМС Швеции, Польши и Германии, входящих в НАТО. В ближайшие годы Швеция обновит свой подводный флот из четырех кораблей. Судостроительная компания Saab пообещала поставить первую из двух новых подлодок A26 в 2027 году.
После Второй мировой войны у Финляндии не было подводных лодок, поскольку от них отказались по условиям Парижского мирного договора. Финляндия вышла из военных статей Парижского мирного договора под руководством президента Маумо Койвисто в 1990 году, когда распался Советский Союз - одна из стран-победителей войны.
Силы обороны Финляндии отказались комментировать недавнюю ситуацию с подводной лодкой.