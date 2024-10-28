«Она поняла, что увлеклась»: Кайли Дженнер хочет вернуть себе естественную внешность

«Кайли поняла, что слишком увлеклась. Она не собирается полностью возвращать все как было, но она попытается отменить эффект некоторых процедур, которые она делала», - говорит источник.

По словам инсайдера, Кайли «начинает избавляться от части филлера в губах». «Хотя она понимает, что никогда не сможет вернуть себе губы, которые у нее были, Кайли хочет уменьшить их до более естественного размера. И это не единственная часть ее тела, которую она хочет изменить».

В прошлом году Кайли призналась, что делала пластическую операцию по увеличению груди, а потом пожалела об этом.

«Я сделала себе грудь до появления Сторми. Не думала, что у меня будет ребенок, когда мне будет 20 лет. У меня была красивая натуральная грудь. Идеальный размер, все идеальное. Я жалею о том, что сделала эту операцию». Дочь Кайли Дженнер Сторми появилась на свет в 2018 году, когда Кайли было 20 лет. Сейчас у нее двое детей от рэпера Трэвиса Скотта: их сын Эйр появился на свет в 2022 году.