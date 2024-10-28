ФОТО Популярная бьюти-процедура закончилась ожогами второй степени и чудовищным шрамом

Она пыталась связаться с поставщиком услуг и выразить свои опасения, но ее сообщения игнорировались - до тех пор, пока Нилсен не сообщила, что направляется в отделение неотложной помощи. «На следующее утро, проснувшись, я увидела, что все мое лицо в синяках. Оно стала ужасно фиолетовым», - объяснила она. «Это было практически вся моя щека, почти до глаза. Она была влажной, при прикосновении - мокрой и отекшей».

В больнице врачи подтвердили, что это был химический ожог. «Они сказали, что он не должен был позволять мне уйти с такой кожей».

«Это абсолютно не моя вина. Я ничего не меняла в своем уходе», - сказала Нилсен. «Все средства по уходу за кожей, которые я использовала, были теми, которые он мне рекомендовал. У меня никогда не было проблем с другими процедурами».

Поставщик услуг предложил компенсировать неудобства бесплатными процедурами, но не помог с покрытием медицинских расходов. Нилсен отказалась от бесплатных услуг.

Теперь Нилсен сожалеет, что вообще сделала процедуру, говоря, что этот опыт заставил ее понять, что ей это на самом деле не нужно.

Из-за рубцов, возникших после микронидлинга, ее кожа на лице даже спустя несколько месяцев не вернулась в прежнее состояние. «Даже сейчас, когда я провожу пальцем по этому месту, оно отличается от остальной кожи лица. Это никогда полностью не пройдет», - сказала она.

Хотя она ходит к специалисту для лечения шрамов, она отказалась от жестких процедур по уходу за кожей и делится своим опытом в качестве предупреждения, рекомендуя пациентам изучать репутацию поставщиков услуг.

«Девушка, которая проводила мне процедуру, прошла только двухчасовое обучение», - утверждала Нилсен. «Я просто хочу, чтобы люди обращались к кому-то с большим опытом или тому, кто предлагает подробные консультации, чтобы избежать подобных случаев».

Фотографии ожогов и рубцов женщины здесь.