24-летняя красавица решила пройти популярную процедуру микронидлинга с коллагенотерапией, но это обернулось для нее полным кошмаром.
ФОТО ⟩ Популярная бьюти-процедура закончилась ожогами второй степени и чудовищным шрамом
«Я хотела чувствовать себя уверенно без макияжа», - сказала 24-летняя Мелия Нилсен в интервью Kennedy News. «Теперь все стало еще хуже, на моем лице вместо нескольких пятнышек большой шрам».
Финансовый работник из Линкольншира прошла процедуру, чтобы улучшить цвет своей кожи. В июле она заплатила почти 100 долларов за процедуру микронидлинга - косметическую процедуру, которая включает многократное прокалывание кожи маленькими стерильными иглами.
Поставщик услуг обработал одно и то же место на лице женщины слишком много раз, из-за чего были полностью уничтожены верхние слои кожи, пишет New York Post.
«В тот момент он ничего не сказал, но на самом деле у меня шла кровь», - вспомнила Нилсен. «Только через пять или шесть дней он отправил сообщение, что заметил, что сильное кровоточение».
Из-за обильного количества крови, поставщик услуг, вероятно, очистил область тоником, что привело к химическому ожогу на раздраженной коже. «Лицо сильно щипало, и он постоянно спрашивал, все ли у меня в порядке», - сказала Нилсен. «Теперь я понимаю, почему он это спрашивал».
Хотя поставщик услуг уверил Нилсен, что ей просто нужно следить за этим участком кожи, женщина заметила, что на лице будто бы выделяется жидкость. «Я подумала, что это определенно ненормально. Я была в панике, когда это произошло. Я промыла это место водой, но ничего другого не наносила».
Она пыталась связаться с поставщиком услуг и выразить свои опасения, но ее сообщения игнорировались - до тех пор, пока Нилсен не сообщила, что направляется в отделение неотложной помощи. «На следующее утро, проснувшись, я увидела, что все мое лицо в синяках. Оно стала ужасно фиолетовым», - объяснила она. «Это было практически вся моя щека, почти до глаза. Она была влажной, при прикосновении - мокрой и отекшей».
В больнице врачи подтвердили, что это был химический ожог. «Они сказали, что он не должен был позволять мне уйти с такой кожей».
«Это абсолютно не моя вина. Я ничего не меняла в своем уходе», - сказала Нилсен. «Все средства по уходу за кожей, которые я использовала, были теми, которые он мне рекомендовал. У меня никогда не было проблем с другими процедурами».
Поставщик услуг предложил компенсировать неудобства бесплатными процедурами, но не помог с покрытием медицинских расходов. Нилсен отказалась от бесплатных услуг.
Теперь Нилсен сожалеет, что вообще сделала процедуру, говоря, что этот опыт заставил ее понять, что ей это на самом деле не нужно.
Из-за рубцов, возникших после микронидлинга, ее кожа на лице даже спустя несколько месяцев не вернулась в прежнее состояние. «Даже сейчас, когда я провожу пальцем по этому месту, оно отличается от остальной кожи лица. Это никогда полностью не пройдет», - сказала она.
Хотя она ходит к специалисту для лечения шрамов, она отказалась от жестких процедур по уходу за кожей и делится своим опытом в качестве предупреждения, рекомендуя пациентам изучать репутацию поставщиков услуг.
«Девушка, которая проводила мне процедуру, прошла только двухчасовое обучение», - утверждала Нилсен. «Я просто хочу, чтобы люди обращались к кому-то с большим опытом или тому, кто предлагает подробные консультации, чтобы избежать подобных случаев».
Фотографии ожогов и рубцов женщины здесь.