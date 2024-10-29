ГОРОСКОП НА 29 ОКТЯБРЯ Водолеям не стоит принимать важные решения, у Близнецов удачный день

Не исключено, что именно планы и идеи, появившиеся сегодня, положат начало переменам к лучшему. Каждый занят собственными делами и переживаниями. Из-за этого даже отношения с самыми близкими людьми могут казаться прохладными. Но это - лишь временное явление. Ситуация скоро изменится к лучшему.

Овен

Не стоит начинать день с важных дел и серьезных разговоров. Вероятно, в это время вам будет трудно собраться с мыслями, выбрать верную линию поведения. Стоит подождать совсем немного, и ситуация прояснится, вы поймете, куда двигаться дальше. Благоприятной для общения будет вторая половина дня. Вы без труда поймете, чего хотят и к чему стремятся окружающие. Решение финансовых вопросов требует осторожности. Сегодня вы склонны относиться к деньгам легкомысленно, можете тратить значительные суммы на пустяки.

Телец

Трудновато будет сохранять спокойствие. Вы склонны придавать большое значение пустякам, можете остро реагировать на то, на что в другое время не обратили бы внимания. Помните, что этим могут воспользоваться ваши недоброжелатели. Важно не поддаваться на провокации, принимать любые серьезные решения самостоятельно, а не под давлением. Едва ли день будет складываться так, как вы ожидали: возможны неожиданные события, удивительные совпадения и странные ситуации. Позже, обдумывая их, вы сделаете правильные и важные выводы.

Близнецы