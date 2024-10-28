ФОТО Брюса Уиллиса заметили на публике на фоне борьбы с деменцией

69-летнего американского актера Брюса Уиллиса заметили на публике на фоне его борьбы с деменцией. Об этом пишет Daily Mail.

«Крепкий орешек» улыбался во время редкой поездки в Лос-Анджелесе, поскольку актер продолжает бороться с афазией и деменцией.

Звезда фильма «Криминальное чтиво» сидел на пассажирском сиденье темного автомобиля, одетый в черную сетчатую кепку «Лос-Анджелес Доджерс». Брюс надел черную куртку-худи на молнии с белой футболкой.

Актер выглядел расслабленным и в приподнятом настроении.

Bruce Willis, 69, smiled during a Sunday drive in Studio City, California, as the actor continues his health battle with aphasia and dementia .😚 pic.twitter.com/ieXyNvsaBI — Entertainment Hub (@Entertain85512) October 28, 2024

Сейчас Уиллис отошел от актерской карьеры, поскольку ему диагностировали сначала афазию, а затем деменцию. Вся его семья часто собирается вместе, чтобы поддержать близкого человека в трудный период. Из-за болезни Брюс почти не появляется на публике.

Актер «Крепкого орешка» является отцом пяти дочерей: Мейбл Рэй, 12 лет, и Эвелин, 10 лет, с женой Эммой Хеминг-Уиллис, 46 лет; и Румер, 36, Скаут, 33, и Таллула, 30, с бывшей женой Деми Мур, 61.

Ранее Деми Мур сообщила поклонникам о состоянии здоровья своего бывшего мужа во время выступления на шоу Дрю Бэрримор, сказав, что «учитывая данные, он в стабильном состоянии».