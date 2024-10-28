Танель Падар обратился в суд: никто не должен терпеть оскорбления

В мае этого года стало известно о том, что за три месяца до первой годовщины свадьбы Танель и Лорен Падар расстались.

Не пропустила эту новость и блогер Маллукас.

В понедельник, 25 октября 2024 года, музыкант подал иск против блогера Марианн Трейманн. В своем иске он требует опровержения ложных утверждений, опубликованных о нем на Instagram-аккаунте Маллукас 12 октября 2024 года, и возмещения морального ущерба. Размер компенсации будет определен судом.

«Блогер Маллукас уже длительное время публикует клевету и необоснованные обвинения в адрес Танеля Падара, на которые он до сих пор не реагировал. Однако пост от 12.10.2024 вышел за пределы допустимого. Представленные в нем обвинения циничны, полны вульгарностей и лжи», - говорится в пресс-релизе Танеля Падара.

«Никто не обязан терпеть грубые и оскорбительные слова. Особенно публичная личность. Особенно, если вульгарные заявления касаются личной жизни другого человека и его детей. Блогер Маллукас, похоже, не осознает последствий своих действий. Общество не должно терпеть зарабатывание денег за счет разрушения жизни других».

Танеля Падара представляют адвокаты Эрки Вабаметс и Маарья Пилд-Фрейберг.

Хотя Марианн Трейманн не ответила на запрос редакции, она написала в Instagram: «Здорово, что Postimees знает о моих требованиях раньше, чем я сама».

Мы добавим комментарий Марианн Трейманн при первой возможности.