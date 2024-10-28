В воскресенье, 27 октября, в эфире передачи Reporter рассказывалось, как печально известные тибетские мастифы снова напали на местного жителя, нанеся ему десять ранений.
ВИДЕО ⟩ Репортер, который приехал выслушать жалобы жителей эстонского поселка, был вынужден бежать от злых тибетских мастифов
59-летний житель Лагеди 18 октября отправился на прогулку, которая закончилась для него ужасно. На него напали тибетские мастифы, которые несколько лет назад атаковали, например, 11-летнего мальчика по имени Расмус, из-за чего тот провел пять дней в детской больнице.
Проблема заключается не только в этих двух случаях. Жители деревни жалуются, что опасные собаки часто гуляют без надзора. Местные жители даже начали сбор подписей против хозяйки собак.
Мужчину, на которого напали 18 октября, обнаружила семья, проезжавшая мимо на машине, по пути к детской площадке. Мужчина, искусанный собаками, лежал посреди дороги.
«Мама попросила нас остановиться, потому что заметила шляпу на дороге. Когда мы стали сдавать назад, то увидели, что ноги у лежащего мужчины были серьезно изувечены», - рассказала Мари-Лийс Пельтс, которая увидела изувеченного мужчину.
Пострадавший житель попросил семью вызвать ему скорую помощь. По словам очевидцев, ему было очень плохо. Когда невестка Пельтс начала звонить в полицию и скорую, появилась хозяйка собак, Урве Арик, которая заявила, что вызывать никого не нужно.
«Хозяйка собак сказала, что никто не нужен, и она справится сама. Там было семь собак», - говорит испуганная Пельтс, добавляя, что теперь она вообще боится передвигаться в том районе.
Тем не менее, полиция и скорая были вызваны. Позднее выяснилось, что у пострадавшего было десять ран, одну из которых врачи не смогли зашить - потребовалась пересадка кожи.
После инцидента команда Reporter приехала к хозяйке собак, чтобы обсудить произошедшее, но Арик отказалась подробно комментировать ситуацию на камеру. Однако ведущий все же поймал ее на минуту для короткого интервью.
Женщина не считает себя виноватой: «Кто-то открыл защелку на наших воротах. У собак есть еще и дополнительные защитные цепи».
В тот же день, когда команда Reporter попыталась взять у нее интервью, камера запечатлела, как через щель в заборе высунулись три крупных тибетских мастифа. Они также громко лаяли, пока хозяйка не выглянула из-за двери.
Жительница Лагеди Мари Марксон создала петицию, чтобы положить конец нападениям собак Урве: «Я до сих пор не понимаю, как можно допускать, что в течение многих лет невозможно обеспечить безопасность в нашем районе».
К сожалению, до сих пор полиция Рае, а также Департамент сельского хозяйства и продовольствия бессильны. Полиция и суд неоднократно штрафовали хозяйку собак, и она каждый раз оплачивала штрафы. Однако лишить ее права на содержание собак невозможно, так как за животными ухаживают должным образом.