ВИДЕО Репортер, который приехал выслушать жалобы жителей эстонского поселка, был вынужден бежать от злых тибетских мастифов

59-летний житель Лагеди 18 октября отправился на прогулку, которая закончилась для него ужасно. На него напали тибетские мастифы, которые несколько лет назад атаковали, например, 11-летнего мальчика по имени Расмус, из-за чего тот провел пять дней в детской больнице.

Проблема заключается не только в этих двух случаях. Жители деревни жалуются, что опасные собаки часто гуляют без надзора. Местные жители даже начали сбор подписей против хозяйки собак.

Мужчину, на которого напали 18 октября, обнаружила семья, проезжавшая мимо на машине, по пути к детской площадке. Мужчина, искусанный собаками, лежал посреди дороги.

«Мама попросила нас остановиться, потому что заметила шляпу на дороге. Когда мы стали сдавать назад, то увидели, что ноги у лежащего мужчины были серьезно изувечены», - рассказала Мари-Лийс Пельтс, которая увидела изувеченного мужчину.

Скриншот из видео. Фото: Erakogu

Пострадавший житель попросил семью вызвать ему скорую помощь. По словам очевидцев, ему было очень плохо. Когда невестка Пельтс начала звонить в полицию и скорую, появилась хозяйка собак, Урве Арик, которая заявила, что вызывать никого не нужно.

«Хозяйка собак сказала, что никто не нужен, и она справится сама. Там было семь собак», - говорит испуганная Пельтс, добавляя, что теперь она вообще боится передвигаться в том районе.