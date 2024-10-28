Оглохла и терпит невыносимую боль: Адель рассказала о своем заболевании

Британская певица и продюсер Адель последние два месяца страдает от мучительной боли из-за заражения редкой бактерией. Звезда во время шоу Caesars Palace рассказала, что временно оглохла на одно ухо из-за инфекции, сообщает RadarOnline.

36-летняя обладательница премии «Грэмми» откровенно рассказала о своем заболевании. По ее словам, в августе во время концертов в Мюнхене она в бассейне подхватила редкую инфекцию, вызванную водными бактериями. С тех пор певица терпит невыносимую боль. «Это самая болезненная вещь, которая когда-либо со мной случалась. Это очень трудно поддается лечению. Несколько дней я принимала неправильные антибиотики, но позже мне назначили тот, который начал действовать», - поделилась исполнительница хита Skyfall.

Из-за неправильного лечения Адель какое-то время мучалась от сильных болей частично потеряла слух. «Я несколько раз хотела отрезать себе ухо… Сейчас оно больше не болит, и это здорово, но я немного оглохла на левое ухо», - объяснила певица.

Она заявила, что она возьмет длительный перерыв в шоу-бизнесе после завершения концертов в Вегасе: «У меня вообще нет никаких планов относительно новой музыки. Я хочу сделать большой перерыв после своего турне. Я планирую, заняться другими творческими вещами, хотя бы на некоторое время».

Ранее, 23 ноября 2023 года, Адель подтвердила, что тайком во второй раз вышла замуж. Певица умело скрывает свою личную жизнь и не имеет желания выносить на публику отношения с мужем.