В Таллинне пройдет Фестиваль горящих тыкв: вспыхнет так, что запомнится надолго!

Что предлагает фестиваль?

На мероприятии будут выступать звезды субкультур аниме и K-pop, которые поборются за главный приз. Победители смогут представлять Эстонию на международных конкурсах в следующем году.

Гостей ждут танцевальные шоу-программы, костюмированный бал и творческие работы лучших художников из стран Балтии на аллее дизайна.

Для любителей селфи приготовлен сад ядовитых растений и огромная тыквенная лампа. Также будет и яркая фотозона.

На нижнем этаже фестиваля разместится зона для любителей косплея, где они воссоздадут миры любимых игр, фильмов и комиксов. Поклонники Гарри Поттера смогут поучаствовать в магической дуэли.

На первом этаже, помимо аллеи дизайна, раскинется большой рынок. Здесь найдется что-то интересное для каждого - от эксклюзивного соуса чили от Napalm Kitchen до готической одежды от бренда Fantasmagoria.

Фото: Artur Veeber

Фестиваль предложит массу активностей: на втором этаже - игровая зона, где можно попробовать настольные и карточные игры, а также поностальгировать по классическим компьютерным играм.

Во время фестиваля будут проходить лекции и мастер-классы на различные темы. Вас ждут викторины, охота за сокровищами и встречи с фан-клубами.

Вечером в субботу состоится особая вечеринка с выступлением французского K-pop кавер-исполнителя Кая Идена и его танцевальной группы Forward.

На фестивале можно будет бесплатно попробовать тыквенный суп!

Фото: Artur Veeber

Впервые откроется зона 18+, где взрослые смогут попробовать местные напитки: тыквенное вино с Сааремаа, тыквенную настойку Käre и тыквенный латте-эль от пивоварни Anderson.

Билеты ЗДЕСЬ.