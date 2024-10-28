Вечером 21 октября 1865 года типограф Юлиус Вильгельм Лакнер проводил время с друзьями и единомышленниками в клубе Черноголовых в Таллинне, не подозревая, что этот день станет для него последним. На следующий день дворник найдет Лакнера в луже крови в его спальне. Весь город охватит настоящий шок. Кто мог убить любимого многими типографа? Какие заговоры на самом деле плетутся в казалось бы безопасном Таллинне?

В 1865 году в Таллинне жил 37-летний типограф Юлиус Вильгельм Лакнер, приехавший из Пруссии. Лакнер прожил в Эстонии порядка 15 лет. Сначала он работал корректором в типографии Müllersche Buchdruckerei в Риге, а затем управляющим в местной типографии Lindfors Erben. Газета Pernausches Wochenblatt писала, что Лакнер был холост и жил на втором этаже здания типографии на улице Лангштрассе, или Пикк, в двухкомнатной квартире.

Он был общительным и жизнерадостным человеком. Вечером 21 октября около десяти часов он пришел в клуб Черноголовых, где провел более часа, весело общаясь с друзьями. На следующее утро, в шесть часов, дворник дома Линдфорса хотел его разбудить, но с удивлением обнаружил, что двери из прихожей на улицу, а также в офис были открыты. В офисе никого не было, и дворник поднялся по лестнице, пройдя через открытую дверь в спальню Лакнера. Там его хозяин лежал неподвижно в луже крови.