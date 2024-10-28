«И правильно сделали!» Лайма Вайкуле о переименовании улиц в Риге

В рамках интервью Михаил Козырев спросил Лайму Вайкуле о ее отношении к переименованию улиц Пушкина, Гоголя и Тургенева в Риге.

«Ну и правильно сделали. Зачем? Если бы не хватало своих героев в Латвии, ну тогда пускай будет. Если серьезно и откровенно, мне все равно - уже запомнила, пускай будет эта улица, чем все время они меняются. Молодое поколение растет, и у нас есть свои герои. И почему не назвать эти улицы теми именами, которые есть в Латвии.

Все эти улицы - это советская пропаганда, которую в нас вносили. Ну хватит уже, мы отдельное государство. Я бы создала музей, где были бы и эти памятники и фотографии, ведь это наша история, это нормально. Но для чего это молодому человеку, который уже не знает русского языка, больше говорит по-английски. Переименовывайте, это ваше право. Во всяком случае, будут больше знать наших героев, латышских», - объяснила певица.

В интервью речь также зашла о конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который изначально ежегодно - с 2002 по 2014 год - проводился в Юрмале в концертном зале "Дзинтари".