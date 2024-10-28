Лайма Вайкуле дала интервью ведущему телеканала «Дождь» Михаилу Козыреву, в котором высказалась о переименовании улиц в Риге, а также об уходе «Новой волны» из Юрмалы.
«И правильно сделали!» Лайма Вайкуле о переименовании улиц в Риге
В рамках интервью Михаил Козырев спросил Лайму Вайкуле о ее отношении к переименованию улиц Пушкина, Гоголя и Тургенева в Риге.
«Ну и правильно сделали. Зачем? Если бы не хватало своих героев в Латвии, ну тогда пускай будет. Если серьезно и откровенно, мне все равно - уже запомнила, пускай будет эта улица, чем все время они меняются. Молодое поколение растет, и у нас есть свои герои. И почему не назвать эти улицы теми именами, которые есть в Латвии.
Все эти улицы - это советская пропаганда, которую в нас вносили. Ну хватит уже, мы отдельное государство. Я бы создала музей, где были бы и эти памятники и фотографии, ведь это наша история, это нормально. Но для чего это молодому человеку, который уже не знает русского языка, больше говорит по-английски. Переименовывайте, это ваше право. Во всяком случае, будут больше знать наших героев, латышских», - объяснила певица.
В интервью речь также зашла о конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который изначально ежегодно - с 2002 по 2014 год - проводился в Юрмале в концертном зале "Дзинтари".
«Я просто знаю, что это был приказ. И все программы, не только "Новая волна", но и КВН, "Юрмалина" - все ушли. И это была такая политика. Приказ, данный из Кремля: "Валите быстренько отседова". Сегодня говорят, что во всем виноваты латвийские власти, но это неправда. Я участвовала в "Новой волне" до последнего концерта, а потом город меня просто попросил - "Лайма, не можете ли сделать какой-нибудь фестиваль?" - "Пожалуйста"», - рассказала Вайкуле.
В конце интервью певица, которая публично поддерживает Украину, обратилась к россиянам и объяснила, что каждому следует следить за своей репутацией и не подвергаться влиянию власти.
«На вас давят, я понимаю, но у каждого человека есть репутация. Вот когда-нибудь в жизни вы видели, чтобы я солгала? А разве я когда-нибудь кому-нибудь желала плохого? Я хочу вам сказать, что то, что сейчас происходит, это ненормально, вы не можете верить в то, что нападение на Украину - это из-за НАТО или потому, что иначе бы украинцы напали на вас. Это неправда», - сказала Вайкуле.
Видео: Интервью Лаймы Вайкуле
Лайма Вайкуле также создатель международного фестиваля популярной музыки Laima Rendezvous Jūrmala, который проходит ежегодно с 2015 года в концертном зале "Дзинтари".
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