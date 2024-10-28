ПОЛНЫЙ ФЭШН! Самые дерзкие образы на Таллиннской неделе моды

С 22 по 26 октября в Котле культуры прошла Таллиннская неделя моды. Мероприятие собрало дизайнеров, моделей, модных критиков и ярых поклонников нестандартных нарядов. В этом году мода на креативные образы достигла новых высот, и мы сделали подборку самых смелых гостей!

Были замечены самые разные луки: от классических костюмов до футуристических образов, напоминающих киберпанк. Некоторые гости решили использовать аксессуары как центральные элементы своего образа - маски, перья, инсталляции на голове и даже мягкие игрушки.

Фото: Erlend Štaub

Журналистка Ану Саагим буквально засияла в ярко-розовом костюме из новой коллекции Nora Isle. Этот смелый оттенок и элегантный крой были как глоток свежего воздуха среди серых осенних будней.

Фото: Erlend Štaub, Madis Veltman

Эстетика горных склонов и зимних курортов неожиданно ворвалась на Неделю моды благодаря необычному «лыжному образу», который представили Йоанн-Хелеене и драг-квин Vilita. Теплая верхняя одежда, высокие сапоги - прекрасное сочетание. Vilita надела длинную белую юбку до щиколотки, а Йоанн-Хелеене поразила всех, надев провокационное боди.

Фото: Erlend Štaub

Андрей также привлек внимание, появившись в костюме из коллекции H&M и Mugler. Такой наряд, стоимостью около 500 евро, стал эффектным сочетанием доступной моды и высокой стилистики. Аксессуары от бренда COS подчеркнули офисный стиль, который сейчас в моде. А очки, коорые он взял у дедушки - идеальное завершение наряда.

Фото: Erlend Štaub, Madis Veltman

Элегантное платье с прозрачным верхом и черным низом оказалось одним из самых запоминающихся образов. Его лаконичность подчеркнули морские акценты из фатина, который придал платью особую легкость и элегантность.

Фото: Erlend Štaub, Madis Veltman