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ПОЛНЫЙ ФЭШН! Самые дерзкие образы на Таллиннской неделе моды

Фото: Erlend Štaub
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С 22 по 26 октября в Котле культуры прошла Таллиннская неделя моды. Мероприятие собрало дизайнеров, моделей, модных критиков и ярых поклонников нестандартных нарядов. В этом году мода на креативные образы достигла новых высот, и мы сделали подборку самых смелых гостей!

Были замечены самые разные луки: от классических костюмов до футуристических образов, напоминающих киберпанк. Некоторые гости решили использовать аксессуары как центральные элементы своего образа - маски, перья, инсталляции на голове и даже мягкие игрушки.  

Фото: Erlend Štaub

Журналистка Ану Саагим буквально засияла в ярко-розовом костюме из новой коллекции Nora Isle. Этот смелый оттенок и элегантный крой были как глоток свежего воздуха среди серых осенних будней.

Фото: Erlend Štaub, Madis Veltman

Эстетика горных склонов и зимних курортов неожиданно ворвалась на Неделю моды благодаря необычному «лыжному образу», который представили Йоанн-Хелеене и драг-квин Vilita. Теплая верхняя одежда, высокие сапоги - прекрасное сочетание. Vilita надела длинную белую юбку до щиколотки, а Йоанн-Хелеене поразила всех, надев провокационное боди.

Фото: Erlend Štaub

Андрей также привлек внимание, появившись в костюме из коллекции H&M и Mugler. Такой наряд, стоимостью около 500 евро, стал эффектным сочетанием доступной моды и высокой стилистики. Аксессуары от бренда COS подчеркнули офисный стиль, который сейчас в моде. А очки, коорые он взял у дедушки - идеальное завершение наряда.

Фото: Erlend Štaub, Madis Veltman

Элегантное платье с прозрачным верхом и черным низом оказалось одним из самых запоминающихся образов. Его лаконичность подчеркнули морские акценты из фатина, который придал платью особую легкость и элегантность. 

Фото: Erlend Štaub, Madis Veltman

Сначала появилось яйцо, а потом... Ворона! В первый день Таллиннской недели моды на мероприятии появился такой пернатый друг. Все гости задавались вопросом, кто прячется за таким необычным костюмом. А это была драг-квин Nordica, которая в очередной раз поразила всех своим выбором. 

Фото: Erlend Štaub, Madis Veltman

Певица Алика Милова выбрала для Таллиннской недели моды бунтарский стиль: кожаная куртка и брюки, которые она дополнила черными туфлями на каблуке, создали эффектный образ в бунтарском стиле. Этот смелый наряд прекрасно подчеркнул ее индивидуальность.

Фото: Erlend Štaub, Madis Veltman

Таллиннская неделя моды также собрала поклонников готической эстетики: гость в кожаном платье с перьями и грубой обувью на высокой платформе явно выделился среди других. Его образ был не только оригинален, но и демонстрировал авангардный подход к классической готике.

Фото: Erlend Štaub, Madis Veltman

Тоомас Самуэль Сильбаум оказался одним из самых ярких гостей, представив несколько продуманных образов. Он появился на мероприятии в наряде собственного дизайна, дополненных портупеей на ноге, грубой обувью и яркими цветными элементами одежды - фиолетовыми и синими акцентами. Стильный макияж, подчеркивающий детали образа, добавил образу завершенности и шарма. 

Фото: Erlend Štaub

Среди самых обсуждаемых образов был наряд с леопардовыми колготками и черным жакетом. Этот смелый лук уже выглядел дерзко, но тейп, закрывающий грудь, и эффектные дреды сделали его по-настоящему провокационным. Комбинация эпатажных деталей и брутального стиля доказывает, что смелость и креативность - главные тренды этой Недели моды. 

Рядом с дерзкой красоткой мужчина в сетчатом лонгсливе и кожаном пиджаке, дополнивший аутфит шляпой и грубыми ботинками. 

Фото: Erlend Štaub

Одной из самых запоминающихся гостей оказалась девушка, выбравшая платье из пайеток, выполненное в виде британского флага. Это смелое решение само по себе привлекало внимание, но добавленная бахрома внизу создала динамику и игривость образа. Ярко-синие колготки идеально сочетались с синими сапогами, а богатое количество украшений добавляло блеска и роскоши. Макияж с синей подводкой не оставлял шансов на то, чтобы пройти мимо.

Ее спутник, несомненно, не отставал по креативности. Он выбрал черные лоферы, которые удачно дополнили его образ. Длинная юбка-плиссе придавала наряду легкость и элегантность, а блузка с рюшечками добавляла нотку романтики. Бархатный розовый пиджак стал ярким акцентом, контрастируя с темными элементами образа.

Фото: Erlend Štaub

Визажист из Франции привлек внимание своим костюмом, изготовленным из обрезков материала, оставшегося от платья Dolce & Gabbana. Уникальная ткань, выполненная вручную, стала настоящим произведением искусства. Каждый день визажист появлялся в эпатажных образах.

Фото: Erlend Štaub

Гостья выбрала прозрачное платье, которое элегантно подчеркивало ее фигуру, одновременно оставляя место для загадки. Однако акцентом этого наряда стали две красные ленты с надписями «Warning»: (Осторожно - англ).

Образ в стиле Лары Крофт.
Образ в стиле Лары Крофт. Фото: Erlend Štaub

Образ в стиле Лары Крофт, вдохновленный приключенческой эстетикой. Черные полусапоги с цепями, необычные колготки, прозрачное платье с кожаным топом и юбкой, и множество украшений стали узнаваемыми элементами этого лука. 

Марко Тасане.
Марко Тасане. Фото: Erlend Štaub

Известный стриптизер Марко Тасане добавил яркости своему образу с помощью черных ботинок, брюк и прозрачной блузки с вышитыми цветами. Главные акценты в его образе - экстравагантный головной убор и боа из перьев.

Андрей Михайлов.
Андрей Михайлов. Фото: Erlend Štaub

Андрей Михайлов удивил всех своим огромным бантом, который невозможно было не заметить. Этот аксессуар стал центральным элементом образа и привлек множество взглядов. Смелое решение - надеть столь массивный и необычный бант, который подчеркнул элегантный и немного загадочный образ Андрея.

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