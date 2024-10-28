Суд отклонил просьбу P.Diddy запретить разглашение новых обвинений в адрес рэпера

Подразумевалось, что таким образом правоохранительные органы не допустят утечки данных в СМИ и тем самым предотвратят дальнейшее развитие скандала - по крайней мере, до первого официального слушания, которое состоится в мае 2025 года.

Page Six сообщает, что суд отклонил требование Шона Комбса (настоящее имя рэпера). Однако совсем уж играть на нервах арестованного музыканта не стал и принял несколько решений.

По распоряжению нью-йоркского судьи Аруна Субраманяна федеральным агентам, следователям, а также всей команде Дидди запрещено разглашать подробности заседаний. Это, как утверждается, поможет прийти в дальнейшем к более справедливому решению относительно судьбы рэпера.

Напомним, что задержанию P.Diddy предшествовал ряд обвинений от его экс-возлюбленной и других девушек в насилии, принуждении к употреблению наркотиков и торговле людьми. В марте в особняке Комбса прошли масштабные обыски, в ходе которых были обнаружены запрещенные вещества, оружие и 1000 бутылок детского масла и смазки. Все это, считает следствие, рэпер использовал для своих секс-вечеринок.