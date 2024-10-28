Бейонсе выступила на публике впервые после скандала с P. Diddy: американцы в ярости

Певица поддержала кандидата в президенты США от Демократической партии в своем родном Хьюстоне и произнесла зажигательную речь про репродуктивные права женщин, которые стремятся ограничить республиканцы во главе с Трампом.

Уж не знаем, смогла ли Бейонсе достучаться до жителей Техаса - традиционно консервативного штата, - но вот среди пользователей Сети неожиданное появление певицы вызвало бурную реакцию. Причем исключительно негативную: в комментариях американцы обсуждают совсем не политику, а предполагаемое участие звезды в скандале с P. Diddy.

Напомним, согласно вирусной теории заговора поп-дива при поддержке супруга Jay-Z и друга семьи P. Diddy устраняла своих конкурентов по сцене: певиц Aaliyah и Left Eye и даже Майкла Джексона. Кроме того, многие обратили внимание на то, что другие звезды обязательно благодарят Бейонсе, когда получают награды.

По версии диванных конспирологов, делают они это ради того, чтобы не попасть под прицел певицы и ее могущественного мужа и не стать следующими в списке загадочных голливудских смертей.

«На инаугурации Камалы нас, видимо, ждет сборный концерт со всеми подозреваемыми из окружения Diddy», «Камала будет благодарить Бейонсе, если станет президентом, я надеюсь?», «Тот, кто позвал Бейонсе выступать на этом митинге, явно будет голосовать за Трампа», «Камала, моргни, если Бейонсе держит тебя в заложниках», «Самый убедительный довод не голосовать за демократов на этих выборах», - не скрывают своего возмущения пользователи Сети.

А многие и вовсе уверены, что певица заключила сделку с власть имущими - и в случае выигрыша Харрис ее имя, а заодно и имя ее супруга уберут из судебных документов по делу P. Diddy.