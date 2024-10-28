Анджелина Джоли рассказала об одиночестве на фоне романа с рэпером

49-летняя экс-супруга Брэда Питта отметила, что разделяет с певицей «определенное одиночество», которое возникает из-за большой привязанности к своему любимому делу.

«Я не хочу говорить об этом слишком много, потому что это слишком личное, но в этом определенно есть одиночество и трудовая этика. Я могу быть разной, но я очень трудолюбивая, верно? Я несовершенный человек, но я очень много работаю, как и она», - рассказала Джоли о связи с Каллас.

Анджелина также добавила, что они с Марией обе «очень строги к себе».

Об одиночестве актриса заговорила на фоне предполагаемого романа с рэпером Akala - с ним ее уже не раз видели на публике. Недавно Джоли выложила фотографию с музыкантом в соцсетях своего бренда Atelier Jolie и провела с ним две ночи в отеле в Лондоне. Ранее актриса представила фильм на кинофестивале Американского института киноискусства, где появилась в необычном образе с кудрявыми волосами и в одиночестве.

Напомним, что за плечами Анджелины три брака. Ее первым мужем стал звезда фильма «На игле» Джонни Ли Миллер. Они поженились в 1996 году, а спустя три года развелись.

Вторым супругом звезды стал Билли Боб Торнтон, который на момент их встречи был помолвлен с Лорой Дерн. Влюбленные поженились спустя два месяца отношений, а в 2003 году, неожиданно для Анджелины, актер подал на развод. В 2005 году у Джоли начался роман с Брэдом Питтом. Актеры поженились в 2014 году, но спустя пять лет официально развелись. У пары шестеро детей, трое из которых - приемные.