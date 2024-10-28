ВИДЕО Группа Queen представила уникальный клип с историей в полвека

Премьера состоялась 25 октября 2024 года. Этот видеоряд, снятый в 1973 году, заново обрел жизнь благодаря талантливому монтажу Фергуса Марча, продюсированию Саймона Лаптона и звукорежиссуре Джеймса Вонга. Личное участие в проекте приняли и сами Брайан Мэй и Роджер Тейлор, что делает клип поистине уникальным подарком для поклонников.

В пресс-релизе группа делится: «Создавая новый монтаж и добавляя свежий микс песни, мы стремились вдохнуть в кадры новую жизнь и восстановить их для зрителей во всей красе!»

Премьера клипа стала прелюдией к масштабному переизданию дебютного альбома Queen в формате бокс-сета - Queen I. Теперь в коллекции не только десять оригинальных треков, но и почти сотня дополнительных материалов на шести компакт-дисках, виниловых пластинках и кассетах, что дает поклонникам редкий шанс увидеть и услышать первые шаги группы с совершенно нового ракурса.