Король Карл III настроен в следующем году вернуться к своему обычному графику после лечения от рака

Только что король завершил визит в Австралию и на Самоа. Он остался очень доволен поездкой, сказал источник, и настроен в следующем году ездить с зарубежными визитами в обычном ритме.

Онкологическое лечение короля еще не завершено. Оно было приостановлено на время зарубежной поездки и по возвращении в Великобританию продолжится. По совету врачей в турне не включили визит еще и в Новую Зеландию.

«Он искренне полюбил этот тур. Он по-настоящему преуспел в этой программе. Она подняла его дух, настроение и способствовала выздоровлению. В этом смысле турне - несмотря на все его требования - стало идеальным тонизирующим средством», - сказал представитель дворца.

Во время визита было несколько моментов, которые могли показаться неприятными: во время выступления в парламенте Австралии один из сенаторов прервал его выкриками, а на саммите Содружества на Самоа больше всего внимания было привлечено к обсуждению репараций за рабство. Но короля это нисколько не задело, сказал представитель дворца.

«Он уже давно живет на свете. Как всегда, он сохранил спокойствие и продолжил. Он убежден, что свобода слова - это краеугольный камень демократии, и поэтому все имеют право на собственную точку зрения», - сообщил представитель Букингемского дворца.