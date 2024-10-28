Принцесса Шарлотта, принц Луи и принц Джордж ждут особых подарков от дедушки

Принцесса Шарлотта, принц Джордж и принц Луи получат подарки от короля Карла III. Об этом пишет GB News.

Британскому монарху вручили подарки на австралийскую тематику, которые он привезет в Великобританию для своих внуков - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Жена ректора Майкла Ментла, Элли Ментл, подарила Карлу III мяч для регби, мяч для крикета и пушистую игрушечную коалу для его внуков.

Наследник престола, принц Уильям, старший сын Карла ІІІ, воспитывает троих детей от принцессы Кейт Миддлтон: принца Джорджа, 11 лет; принцессу Шарлотту, 9 лет; и принца Луи, 6 лет.

У суверена также есть еще двое внуков, дети его младшего сына принца Гарри и Меган Маркл, 5-летний принц Арчи и 3-летняя принцесса Лилибет Диана, однако он почти не видит их из-за того, что Сассекские живут в США.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи сейчас находятся на двухнедельных каникулах в школе в Великобритании.

Король Карл и королева Камилла посетили английскую церковь Святого Томаса в Сиднее во время своего пребывания на другом континенте.

Госпожа Мантл сказала: «Для нас это большая честь, поскольку это первая возможность для публики увидеть короля и королеву».

Люди, собравшиеся возле церкви, также дарили монаршим персонам подарки на австралийскую тематику, в частности чайные пирожные Tunnock's, вяленое кенгуру и букеты цветов.