26 октября в волости Ания, Харьюмаа, на поле был пойман домовой сыч, которому на лапу надели кольцо. «Появление домового сыча стало сюрпризом, так как я пытался поймать ушастую сову. В итоге удалось поймать обеих», - рассказал редакции любитель птиц Тоомас Траагель.
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Житель Харьюмаа поймал домового сыча: с этими птицами нужно быть осторожными
26 октября Тоомас Траагель поймал домового сыча на поле в волости Ания, что стало для него большим сюрпризом.
Тоомас занимается кольцеванием птиц уже два года. «Занимаюсь кольцеванием птиц: для этого я их ловлю, надеваю кольцо, измеряю, взвешиваю и затем отпускаю на свободу», - уточняет мужчина. Тоомас не держит ни одну птицу дольше пяти минут для всех необходимых процедур.