В Cети завирусилось видео, в котором Том Холланд оттащил Зендаю от фанатов

На мероприятие Зендая прибыла в кожаном платье винного цвета Louis Vuitton с глубоким декольте. Когда она вышла из машины, к ней тут же подбежала толпа фанатов с просьбами дать автограф.

Актриса остановилась, чтобы уделить поклонникам внимание, однако Том, уже успевший пройти к месту проведения презентации, прорвался к возлюбленной с криком «Уберитесь на хрен с моего пути!» и увел ее.

Поступок звезды «Человека-паука» общественность оценила по-разному. Некоторые восхитились готовностью актера защищать любимую и начали называть его «супергероем в реальной жизни».

Однако многие сочли его реакцию чрезмерной, ведь Зендая вовсе не выглядела нуждающейся в помощи. Это мнение особенно распространилось после того, как появилось полное видео произошедшего, где можно услышать, как актер срывается на папарацци.

Некоторые интернет-пользователи признались, что не ожидали от Тома такой агрессии, и даже предположили, что она может быть связана с ревностью к Зендае и ее популярности. Все-таки мероприятие было посвящено проекту Холланда, однако автографы начали брать у его девушки.