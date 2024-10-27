Осужденные за убийство родителей братья Менендес могут выйти на свободу спустя 35 лет

В 1989 году братья Джозеф (более известный как Лайл) и Эрик Менендесы убили своих родителей Хосе и Китти из дробовиков в их особняке в Беверли-Хиллз. Сначала следователи подозревали в преступлении членов мафии, но вскоре обратили внимание на сыновей, которые практически сразу после гибели родителей начали тратить многомиллионное состояние семьи на роскошную жизнь и не выглядели подавленными.

Странным оказалось и то, что завещание Хосе пропало из его компьютера, сделав братьев единственными наследниками 14 млн долларов. В 1990 году Лайла и Эрика приговорили к пожизненному заключению без возможности УДО.

Дело братьев Менендес активно освещалось в прессе, а обвиняемых представляли суду как избалованных детей богачей, которые тщательно планировали убийство ради доступа к наследству.

Адвокаты Лайла и Эрика пытались доказать, что братья с детства подвергались эмоциональному, физическому и сексуализированному насилию, но это не повлияло на срок заключения. Сейчас у 53-летнего Эрика и 56-летнего Лайла появился шанс выйти на свободу.

На протяжении 35 лет заключения Лайл и Эрик Менендесы подавали апелляции с просьбами о пересмотре дела, но каждый раз получали отказ. На фоне выхода сериала и докфильма в сети активно заговорили о пересмотре дела. Ким Кардашьян первой написала эссе на NBC News с призывом освободить братьев Менендес. Публикация вышла в тот же день, когда суд назначил новое слушание.

«Как часто бывает, эта история гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Оба брата заявили, что подвергались сексуализированному, физическому и эмоциональному насилию со стороны своих родителей в течение многих лет. По словам Лайла, насилие началось, когда ему было всего шесть лет, а Эрик сказал, что отец насиловал его на протяжении более чем десятилетия», - написала Ким.