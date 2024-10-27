Известная певица призналась, что приносит ей больше денег, чем музыка

Это признание 39-летняя артистка сделала, отвечая в соцсети Х поклоннику, которому не понравилось ее решение открыть аккаунт на популярной платформе, где в основном публикуют секс-контент. Там Лили зарегистрировалась летом 2024 года и начала продавать снимки своих ног.

«Представьте, каково это: быть одной из крупнейших поп-звезд/музыкантов в Европе, а потом опуститься до такого», - написал оскорблённый фолловер звезды с ником @New_Dimez. Аллен ответила ему в том же ключе: «Представьте, каково это: быть артисткой, которую ежемесячно слушают 8 млн пользователей на Spotify, но зарабатывать больше денег благодаря тысяче людей, подписанных на фотографии ее ног. Не ненавидьте игрока, ненавидьте игру».

Многие подписчики Аллен поддержали ее, написав, что продавать снимки ног - не стыдно. Один из фанатов даже пошутил: «За 10 тысяч в месяц я бы выкладывал фотографии своей души».

Громкий инфоповод заинтересовал интернет-пользователей, и они начали подсчитывать доходы певицы. Кто-то привел в качестве аргумента статью Billboard, согласно которой Аллен зарабатывает более четырех тысяч долларов в день только на Spotify.

Однако стоит учитывать, что эта сумма распределяется между артистом, издателем, владельцем авторских прав и организациями, защищающими права музыкантов - об этом Лили поспешила напомнить фанатам.

«Это очень сильно вводит в заблуждение, но я недостаточно умна, чтобы объяснить, как так выходит, что я получаю лишь крошечный процент от того, что здесь указано. Вам просто придется поверить мне, что неолиберальный капитализм не заботится о том, чтобы работа артистов оплачивалась», - написала Аллен.