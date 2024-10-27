«Устроила кастинг»: Дженнифер Лопес после развода проводит время с молодыми мужчинами

По словам источника, Дженнифер буквально «устроила кастинг», чтобы ей преподнесли красивых парней «на блюдечке». «Она уважала Бена и была полностью предана ему даже после того как он ушел от нее, но теперь с этим покончено.

Он добавил, что общение с молодыми красавчиками также необходимо Лопес потому, что ее эго сильно пострадало из-за неудавшегося брака: «Ей нужно восстановить свое эго. Горячие парни могут стать отличным лекарством, ведь они будут восхвалять ее и заставят ее вновь почувствовать себя юной, сексуальной и желанной. Она в отличной форме, прекрасно выглядит, так что ей нетрудно найти кучу мужчин, готовых провести с ней время. Конечно, все они должны будут пройти обследование и подписать соглашение о неразглашении».