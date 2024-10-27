Принц Уильям никогда не простит принца Гарри из-за Кейт Миддлтон: детали

Герцог и герцогиня Сассекские в 2022 году выпустили на Netflix документальный сериал, в котором сделали несколько скандальных заявлений о жизни за стенами дворца. И принц Уильям, и король Карл ІІІ были раскритикованы в шоу: первого обвинили в «криках», а второго в «лжи» во время саммита.

Однако именно обвинения, которые были направлены против Кейт, стали «самыми низкими из низких» для Уильяма. В первом эпизоде Гарри предположил, что в королевской семье был соблазн жениться на человеке, который «соответствует шаблону».

«Я думаю, что для такого количества людей в семье, особенно мужчин, может возникнуть соблазн или желание жениться на ком-то, кто соответствовал бы этой форме, а не на ком-то, с кем тебе суждено быть», - сказал тогда герцог Сассекский.

Этот комментарий друзья британской королевской семьи восприняли как намек на Уильяма и Кейт.

«Кроме всех других нарушений доверия, здесь был Гарри, который откровенно нападал на Кэтрин. Для Уильяма это было самое низкое из низких», - сказал инсайдер.

Кроме этого, принц Уильям обижался на принца Гарри и Меган Маркл, которые публично называли его жену Кейт, а не Кэтрин. Даже когда Сассекские присылали ей сообщение «скорее выздоравливай» после того, как у принцессы диагностировали рак, тогда также Уильям обратил внимание на форму имени жены в письмах брата.

Нежелание со стороны Гарри и Меган называть будущую королеву ее любимым именем было «абсолютно ненужным и преднамеренным раздражением». Вероятно, именно поэтому Уильям и Кэтрин не ответили на сообщение из США.