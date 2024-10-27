В субботу, 26 октября, легенда голландской хаус- и техно-музыки Йорис Ворн посетил Таллинн и устроил незабываемую вечеринку в заведении D3, расположенном в Теллискиви. Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Легенда голландской хаус- и техно-музыки зажег в одном из клубов Таллинна
Йорис Ворн является одной из ведущих фигур в мире электронной танцевальной музыки.
В этот особенный вечер 26 октября прозвучали как старые хиты, так и материалы из нового альбома, который обещает выйти в конце 2024 года. В феврале 2023 года Ворн уже выступал в этом клубе перед полным залом.