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ГАЛЕРЕЯ Легенда голландской хаус- и техно-музыки зажег в одном из клубов Таллинна

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В субботу, 26 октября, легенда голландской хаус- и техно-музыки Йорис Ворн посетил Таллинн и устроил незабываемую вечеринку в заведении D3, расположенном в Теллискиви. Смотрите галерею!

Йорис Ворн является одной из ведущих фигур в мире электронной танцевальной музыки.

В этот особенный вечер 26 октября прозвучали как старые хиты, так и материалы из нового альбома, который обещает выйти в конце 2024 года. В феврале 2023 года Ворн уже выступал в этом клубе перед полным залом.

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