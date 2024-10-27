26 октября вечером стильные любители моды собрались в церкви Нигулисте. Нет, не на богослужение, а на эксклюзивное модное шоу Альдо Ярвсуу, которое стало яркой завершающей нотой крупнейшего модного события Эстонии - Таллиннской неделя моды. Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В церкви Нигулисте прошел модный показ
Таллиннская неделя моды подавала нам одно изысканное блюдо за другим, и модное шоу Альдо Ярвсуу стало настоящим десертом. Гений моды подытожил свои 30 лет идей этим показом. Все происходило в церкви Нигулисте, где 26 лет назад прошло невероятно мощное представление, которое многие помнят до сих пор.