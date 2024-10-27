ГАЛЕРЕЯ В церкви Нигулисте прошел модный показ

Таллиннская неделя моды подавала нам одно изысканное блюдо за другим, и модное шоу Альдо Ярвсуу стало настоящим десертом. Гений моды подытожил свои 30 лет идей этим показом. Все происходило в церкви Нигулисте, где 26 лет назад прошло невероятно мощное представление, которое многие помнят до сих пор.