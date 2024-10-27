Съедает только половину авокадо: онкобольного короля Карла «насильно кормят»

Журналисты пишут, что монарх предпочел вообще пропускать прием пищи в середине дня, но врачи и жена приказывают ему хотя бы что-то съедать для поддержания сил. 75-летний мужчина послушался советов своего врача, помощников и жены и начал есть на обед только половину авокадо.

«Впервые король Карл начал обедать - ранее занятой монарх это считал роскошью», - добавляет издание.

До этого монарх преимущественно пропускал приемы пищи в обед, из-за своего плотного графика предпочитая обходиться без еды. Однако, следуя указаниям врачей, король выбрал здоровый и сытный перекус.

Отмечается, что пока Карл III обедает «суперфруктом», его жена Камилла ест традиционный куриный бульон с капустой, горошком и фасолью. Иногда она может пообедать копченым лососем.