О предстоящей смерти Елизаветы ІІ близкие знали заранее: врач готовил семью к неизбежному

«Это было ожидаемо, и мы прекрасно знали, что произойдет», - говорится в книге.

Дуглас Джеймс Аллан Гласс 34 года посвятил работе главного врача королевского двора. Он провел рядом много времени и занимался здоровьем королевы непосредственно перед ее смертью.

Он наблюдал ухудшение здоровья Ее Величества и близких о неизбежном. В последний день врач отметил, что королева держится, но «приближается к закату». Когда в 15:10 8 сентября 2022 года Елизавета II умерла, Гласс отметил, что причиной смерти была «старость».

Издание отмечает, что врач занимался здоровьем не только Елизаветы II, но и ее сестры, принцессы Маргарет. В частности, в 1999 году он лечил женщину после того, как она обожгла ноги.

Помощь доктора имела решающее значение в мае 1993 года. Тогда королева-мать чудом избежала смерти, едва не подавившись рыбьей костью. Успешная операция спасла жизнь Елизаветы II.