«Мы решили дать им возможность стать частью всего этого», - говорит музыкант Стиг Ряста и раскрывает, кто в этом году выйдет с ним на одну сцену во время рождественского тура.
ВИДЕО ⟩ «Звучит крайне захватывающе!» Именитый эстонский музыкант отправится в рождественский тур со своими дочерьми
«Я вижу, как Луми и Саду открыли для себя музыку и жаждут выступать», - описывает музыкант Стиг Ряста, как его семья с нетерпением ожидает концертного тура в этом году.
В этом году музыкант отправится в рождественский тур вместе со своими двумя дочками, Луми и Саду.
Во второй половине декабря Стиг с дочерьми посетит четыре места в Эстонии, где будут исполнены как классические рождественские песни, так и музыка, созданная в семейном кругу. «Сцена - это место, которое для них кажется крайне увлекательным. Мы решили дать им возможность стать частью этого», - отметил отец двух детей.
Музыкант Стиг Ряста обручился со своей возлюбленной, визажисткой Кариной, в феврале 2017 года. Пара поженилась летом того же года.
У супругов две дочери: Луми, родившаяся в 2017 году, и Саду, появившаяся на свет в 2018 году.