Секреты принцессы Кейт, о которых не знают даже преданные фанаты

Прекрасная принцесса Уэльская Кэтрин Миддлтон - одна из самых известных и любимых женщин в мире, чья жизнь находится под пристальным вниманием публики. Но даже у нее есть забавные привычки и причуды, о которых не знает широкая аудитория. Или не знала до сих пор.