Прекрасная принцесса Уэльская Кэтрин Миддлтон - одна из самых известных и любимых женщин в мире, чья жизнь находится под пристальным вниманием публики. Но даже у нее есть забавные привычки и причуды, о которых не знает широкая аудитория. Или не знала до сих пор.
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Секреты принцессы Кейт, о которых не знают даже преданные фанаты
Не любит чрезмерной фамильярности
Еще до замужества с принцем Уильямом Кэтрин Миддлтон не нравилось, когда ее называли «Кейт». Дело в том, что она предпочитает полные имена без сокращений. Будущая принцесса вежливо объясняла друзьям, что предпочитает, чтобы ее называли полным именем.