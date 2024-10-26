Состояние короля ухудшается: Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к смерти Карла III

Ведь всем понятно, что сил у короля не так много, как нужно во время борьбы с раком, а состояние постепенно ухудшается, пишут зарубежные СМИ.

И если раньше инсайдеры издания InTouchWeekly утверждали, что Кейт и Уильям стремятся занять трон раньше, то теперь становится понятно, что все это выдумки. Сама принцесса Уэльская только что закончила курс химиотерапии, и новый стресс ей не нужен. Она и Уильям хотят, чтобы Карл как можно дольше правил Великобританией, но понимают: его состояние вносит свои коррективы в эти планы.

«Кейт и Уильям меньше всего хотят отречения Карла. Они хотят, чтобы он оставался на престоле столько, сколько захочет. Но есть ужасная реальность: он не молодеет, его состояние означает, что время для передачи власти наступит раньше. Реальность такова, что им придется подготовиться к такому развитию событий и настроиться на то, чтобы справиться как морально, так и на практике», - рассказал источник.

Сейчас супруги все больше задумываются о дальнейших событиях - мысли о преждевременном восхождении на престол не покидают их. Сам Карл, хоть и не очень радуется возможному прекращению королевских обязанностей, относительно спокоен, ведь передает правление в надежные руки.

«Он так счастлив, что Уильям выбрал такую замечательную партнершу и будущую королеву, что это лишило его всех забот, потому что он знает, что монархия будет в надежных руках», - подытожил анонимный инсайдер.