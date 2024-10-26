ГАЛЕРЕЯ «Мы в обмороке, маэстро!» Кирилл Сафонов восхитил гостей Таллиннской недели моды своей коллекцией

Зонты, летящие фасоны, изысканные вышивки, точеные силуэты и нежные линии - коллекция, которую на нынешней Неделе моды в Таллинне представил дизайнер-модельер Кирилл Сафонов восхищает легкостью и женственностью.

«Какая красивая, женственная и цельная коллекция получилась у Кирилла Сафонова. С французским оттенком, элегантная, очень стильная и яркая! Браво-бис, мы в обмороке, маэстро!» - написала после показа у себя в соцсетях искусствовед Эвелина Ведом.