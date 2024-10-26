ПЕРВОЕ ФОТО «Мы так влюблены!» Эстонский копьеметатель Магнус Кирт стал отцом

Магнус Кирт - эстонский метатель копья, бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года и серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

В начале июля стало известно, что метатель копья Магнус Кирт и его возлюбленная Лаура Икауниеце станут родителями. Лаура сообщила об этом в Instagram, написав: «У нас хорошие новости».

В середине сентября пара объявила, что они ждут сына. «С того момента, как я узнала о своей беременности, у меня было предчувствие, что у нас будет мальчик», - написала Лаура на очаровательных фотографиях, которые она опубликовала еще будучи беременной в социальных сетях.

«Впервые в жизни у меня была вечеринка-сюрприз, на которой собрались все мои близкие - это было невероятно и незабываемо! Может быть, это из-за гормонов , но это было так эмоционально и необычно!» - описала она свою гендерную вечеринку.

Теперь, 26 октября, пара объявила в социальных сетях, что их мальчик появился на свет неделю назад, 19 октября.

«Мы так влюблены!» - написали они в эмоциональном совместном посте и опубликовали снимок малыша.