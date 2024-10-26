24-aastane Vene sisulooja ja «investeerimisguru» Valeria Fedjakina suutis mängleva kergusega meelitada pahaaimamatutelt investoritelt välja miljonite dollarite väärtuses krüptovaluutat, mille naine seejärel väidetavalt Ukraina armeele annetas.
Для подписчиков
Российская «криптокоролева» украла 22 миллиона долларов и задонатила их на помощь украинским военным (1)
В то время как в Эстонии мы говорим о том, что люди каждый день теряют свои деньги из-за мошенничества в Интернете, обещающего им отличные возможности для инвестиций, по другую сторону восточной границы происходит то же самое.
24-летняя инфлюэнсерша из России Валерия Федякина (bitmama), получившая прозвище «Королева криптовалюты», мошенническим путем выманила более 22 миллионов долларов у инвесторов и направила эти средства украинским военным.Об этом сообщает New York Post со ссылкой на CryptoNews.