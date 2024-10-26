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Российская «криптокоролева» украла 22 миллиона долларов и задонатила их на помощь украинским военным (1)

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24-aastane Vene sisulooja ja «investeerimisguru» Valeria Fedjakina suutis mängleva kergusega meelitada pahaaimamatutelt investoritelt välja miljonite dollarite väärtuses krüptovaluutat, mille naine seejärel väidetavalt Ukraina armeele annetas.

В то время как в Эстонии мы говорим о том, что люди каждый день теряют свои деньги из-за мошенничества в Интернете, обещающего им отличные возможности для инвестиций, по другую сторону восточной границы происходит то же самое.

24-летняя инфлюэнсерша из России Валерия Федякина (bitmama), получившая прозвище «Королева криптовалюты», мошенническим путем выманила более 22 миллионов долларов у инвесторов и направила эти средства украинским военным.Об этом сообщает New York Post со ссылкой на CryptoNews.

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