Мужчина, совершавший покупки в таллиннском Järve Selver, заметил наволочки и пододеяльники с названием «Вальхалла». «Вальхалла - означает "лагерь смерти", куда пускали только храбрых воинов, которые героически погибали», - изумляется покупатель. Терье Талпсепп, дизайнер бренда Valhalla Living, говорит, что за этим названием скрывается более глубокий смысл и история.
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ФОТО ⟩ Житель Таллинна увидел в магазине товар со странным названием: что это может значить?
Мужчина, посетивший таллиннский магазин Järve Selver, заметил упаковки с пододеяльниками и наволочками, на которых крупными буквами было написано название Valhalla Vanilla. «Вальхалла имеет очень специфическое значение в скандинавской мифологии. Вальхалла, или Зал павших воинов, - это зал Одина, бога войны и колдовства в скандинавской мифологии, куда приводили героически погибших воинов и других любимцев Одина, чтобы попировать с ними», - говорит житель Таллинна, которого удивило название постельного белья.
«Считалось, что викинги, умершие достойно, то есть в бою, после смерти попадают в Вальхаллу, это неподобающее название для постельного белья», - добавляет он, недоумевая, почему производитель выбрал такое название для своего бренда.