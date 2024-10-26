ФОТО Житель Таллинна увидел в магазине товар со странным названием: что это может значить?

Мужчина, посетивший таллиннский магазин Järve Selver, заметил упаковки с пододеяльниками и наволочками, на которых крупными буквами было написано название Valhalla Vanilla. «Вальхалла имеет очень специфическое значение в скандинавской мифологии. Вальхалла, или Зал павших воинов, - это зал Одина, бога войны и колдовства в скандинавской мифологии, куда приводили героически погибших воинов и других любимцев Одина, чтобы попировать с ними», - говорит житель Таллинна, которого удивило название постельного белья.