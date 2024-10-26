Известная украинская актриса Любава Грешнова действенным методом лишилась веса, который набрала за время беременности.
«ЭТО РАБОТАЕТ!» ⟩ Известная украинская актриса рассекретила, как похудела на 40 кило за семь месяцев без диет
Знаменитость ошеломила кардинальными изменениями фигуры. По словам Грешновой, за семь месяцев после родов она лишилась 40 кило. Артистка рассказала, что действительно очень долго искала правильный подход к похудению, передает TSN.
«После родов я весила 95 кг, и у меня почти не было шансов их сбросить. Но тут уместна моя системность и дисциплина + я просто пробовала снова и снова. Я мучалась, плакала, казалось, перепробовала все виды тренировок и диет, но ничего не работало. Затем изобрела формулу, нашла своего тренера и за 7 месяцев весила 55 килограммов», - рассказала Любава в интервью Viva.
После истощения своего организма Любава стала более заботливо относиться к себе и обратилась к специалистам. Вместе с тренером она разработала схему здорового питания и следила за графиком еды. К тому же регулярно занималась спортом. За короткий промежуток времени ей удалось добиться блестящего результата на весах.
«Идеальным рецептом оказалось все самое простое - здоровое системное питание из максимально простых и недорогих продуктов (каши, рыба, яйца, много зелени и салатов), ну и, конечно, тренировки. Обязателен здоровый завтрак - каша или белок, днем - салат, каша, белок, на ужин - салат и белок. Это самая простая схема, по которой питаются все спортсмены, с легкими перекусами и без голодания. Перед сном, если я была голодна, всегда ела огурцы, отварные яйца или омлет и салат. В период самого эффективного похудения я постоянно возила с собой судочки, их было так много, что люди говорили: «Как ты худеешь, если все время ешь?« Но это не работает. Голодание и строгие диеты дают лишь временный эффект и расстройство пищевого поведения. Системное питание и здоровый образ жизни для меня - экологическое и эффективное решение», - пояснила актриса.