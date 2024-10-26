ГАЛЕРЕЯ Кто во что горазд: пятничная публика Таллиннской недели моды не скромничала в выборе нарядов

С 22 по 26 октября проходит Таллиннская неделя моды, в рамках которой эстонские дизайнеры демонстрируют свои свежие коллекции. Мероприятие посещает множество ярких и стильных гостей: модные блогеры, модели, фотографы, стилисты, парикмахеры, визажисты, дизайнеры, журналисты и просто столичные модники и модницы.