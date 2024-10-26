ФОТО Реформистка Вилья Тоомаст сообщила о смерти матери: это так печально и больно

«С грустью сообщаю, что сегодня утром моя дорогая мама скончалась в возрасте 91 год. Несмотря на то, что она прожила долгую жизнь и в последнее время сильно болела, все равно так грустно и больно, когда до тебя доходит весть о кончине мамы», - написала Тоомаст в пятницу, 25 октября.

«Когда мы обнялись в последний раз на прошлой неделе, ты спросила, думаю ли я о том, увидимся ли снова. Я ответила, что да, еще увидимся! Ты сказала: ну, по ту сторону облаков. Значит, ты уже знала... Я знаю, что ты будешь беспокоиться о своих детях и внуках даже там, за чертой облаков. Мы будем скучать по тебе и хранить тебя в наших сердцах», - с нежностью пишет Вилья Тоомаст, делясь прекрасной фотографией с матерью.