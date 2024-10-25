С 25 октября по 2 ноября в таллиннском центре T1 откроется Деревня фобий. Организаторы обещают острые ощущения!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Адское зрелище предстало перед посетителями столичного торгового центра
В комнатах ужасов на втором этаже торгового центра вас встретят леденящие душу декорации, а также будут поджидать профессиональные актеры. Свои двери откроют магазин «Постапокалипсис24.ee», кафе «Кровавый эспрессо», клиника «Последний пациент» и выставка «Тени и ужасы».
2 ноября в 13:00 пройдет мероприятие посвященное Хэллоуину: на сцену выйдут действующие в T1 спортивные клубы и ансамбль Around the Sun. В честь праздника будет организован парад, а также выбран самый креативный костюм.