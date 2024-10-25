ГАЛЕРЕЯ Адское зрелище предстало перед посетителями столичного торгового центра

В комнатах ужасов на втором этаже торгового центра вас встретят леденящие душу декорации, а также будут поджидать профессиональные актеры. Свои двери откроют магазин «Постапокалипсис24.ee», кафе «Кровавый эспрессо», клиника «Последний пациент» и выставка «Тени и ужасы».