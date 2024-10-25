Билли Айлиш упала со сцены на концерте в Нью-Йорке

Певица выступала в нью-йоркском комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» и завершила концерт на яркой ноте.

Видео инцидента певица выложила в свои социальные сети. Айлиш показала, как в ходе прощания с публикой спускалась в помещение под сценой и оступилась.

Впрочем, травма не помешала артистке провести еще два концерта в Нью-Йорке на той же арене. Выступления прошли в рамках тура в поддержку третьего студийного альбома певицы Hit Me Hard and Soft.

Напомним, в сентябре артистка отправилась в гастрольный тур после выхода пластинки в мае 2024 года. Фото смотрите ЗДЕСЬ!